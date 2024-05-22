Daftar Skuad Timnas Prancis di Euro 2024: Didier Deschamps Turunkan Kekuatan Terbaik

JAKARTA – Les Bleus siap menggebrak Euro 2024, yang bisa ditonton streaming di sini. Timnas asuhan Didier Deschamps ini kembali di EURO 2024 dengan skuad bertabur bintang bertalenta dengan memadukan kekuatan muda dan veteran. Didukung oleh Kylian Mbappe, salah satu pemain terbaik dunia yang akan menjadi ujung tombak Prancis.

Selain itu, Didier Deschamps kembali memercayai gelandang veteran N'Golo Kante untuk masuk memperkuat Les Bleus. N’Golo Kante, gelandang bertahan kelas dunia akan menambah kekuatan tim Prancis yang sudah kokoh.

Meskipun Prancis diunggulkan, perjalanan mereka di Euro 2024 tidak akan mudah. Tim-tim kuat seperti Inggris, Jerman, dan Spanyol siap menjadi pesaing berat.

Kekalahan di final Piala Dunia 2022 dalam melawan Argentina tampaknya menjadi cambuk semangat untuk meraih gelar juara di tahun ini. Euro 2024 sendiri akan berlangsung pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024 dengan laga Jerman vs Skotlandia sebagai pertandingan pembuka.

