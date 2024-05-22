Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Skuad Timnas Prancis di Euro 2024: Didier Deschamps Turunkan Kekuatan Terbaik

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |15:04 WIB
Daftar Skuad Timnas Prancis di Euro 2024: Didier Deschamps Turunkan Kekuatan Terbaik
Timnas Prancis turunkan kekuatan terbaik di Euro 2024. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Les Bleus siap menggebrak Euro 2024, yang bisa ditonton streaming di sini. Timnas asuhan Didier Deschamps ini kembali di EURO 2024 dengan skuad bertabur bintang bertalenta dengan memadukan kekuatan muda dan veteran. Didukung oleh Kylian Mbappe, salah satu pemain terbaik dunia yang akan menjadi ujung tombak Prancis.

Selain itu, Didier Deschamps kembali memercayai gelandang veteran N'Golo Kante untuk masuk memperkuat Les Bleus. N’Golo Kante, gelandang bertahan kelas dunia akan menambah kekuatan tim Prancis yang sudah kokoh.

Meskipun Prancis diunggulkan, perjalanan mereka di Euro 2024 tidak akan mudah. Tim-tim kuat seperti Inggris, Jerman, dan Spanyol siap menjadi pesaing berat.

Kekalahan di final Piala Dunia 2022 dalam melawan Argentina tampaknya menjadi cambuk semangat untuk meraih gelar juara di tahun ini. Euro 2024 sendiri akan berlangsung pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024 dengan laga Jerman vs Skotlandia sebagai pertandingan pembuka.

Timnas Prancis

Bagi pendukung Les Bleus, dukung tim jagoan Prancis ini di EURO 2024. Nonton streaming di Vision+ dengan membeli paket EURO Early Bird seharga Rp 79.000,-. Harga ini sudah termasuk semua pertandingan dan benefit tambahan berupa paket Vision+ Premium yang akan memberikan akses ke ribuan konten premium, termasuk Original Series Vision+.

