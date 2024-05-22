Media Malaysia Sindir Timnas Indonesia Cuma Naik Sedikit di Ranking FIFA tapi Sudah Sombong

MEDIA Malaysia @Onefootball.M menyindir Timnas Indonesia yang cuma naik sedikit di ranking FIFA, tapi sudah sombong dan coba-coba menurunkan pemain pelapis di Piala AFF 2024. Komentar itu dikeluarkan karena akun @Onefootball.M sebal dengan angkuhnya para netizen Indonesia di media sosial.

Sejumlah pencinta sepakbola Tanah Air terkesan meremehkan ajang Piala AFF 2024 yang bergulir pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Kesan meremehkan itu muncul karena Timnas Indonesia dinilai tak perlu lagi unjuk gigi di Asia Tenggara, mengingat level skuad Garuda sudah menembus level Asia.

(Jay Idzes bantu dongkrak performa Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Penilaian itu muncul karena Timnas Indonesia berpotensi menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu di level U-23, Timnas Indonesia U-23 menjadi satu-satunya perwakilan ASEAN yang menembus semifinal Piala Asia U-23 2024.

Karena itulah, akun @Onefootball.M melemparkan sindiran. Mereka membandingkan Timnas Indonesia dengan Vietnam dan Thailand.

Vietnam dan Thailand tetap membumi, sekalipun mereka pernah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan menyentuh babak akhir Piala Asia (senior) dan Piala Asia U-23.

“Vietnam pernah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia dan hampir juara Piala Asia U-23. Begitu juga Thailand. Pernah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia dan lolos semifinal Piala Asia. Namun, mereka tetap tenang dan menurunkan skuad utama di Piala AFF. Bukan baru naik sedikit tapi sombong dan menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki. Padahal, trofinya saja belum ada,” tulis akun @Onefootball.M.