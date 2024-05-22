Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sindir Timnas Indonesia Cuma Naik Sedikit di Ranking FIFA tapi Sudah Sombong

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |11:26 WIB
Media Malaysia Sindir Timnas Indonesia Cuma Naik Sedikit di Ranking FIFA tapi Sudah Sombong
Timnas Indonesia naik 39 posisi di ranking FIFA semenjak ditangani Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia @Onefootball.M menyindir Timnas Indonesia yang cuma naik sedikit di ranking FIFA, tapi sudah sombong dan coba-coba menurunkan pemain pelapis di Piala AFF 2024. Komentar itu dikeluarkan karena akun @Onefootball.M sebal dengan angkuhnya para netizen Indonesia di media sosial.

Sejumlah pencinta sepakbola Tanah Air terkesan meremehkan ajang Piala AFF 2024 yang bergulir pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Kesan meremehkan itu muncul karena Timnas Indonesia dinilai tak perlu lagi unjuk gigi di Asia Tenggara, mengingat level skuad Garuda sudah menembus level Asia.

Jay Idzes bantu dongkrak performa Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

(Jay Idzes bantu dongkrak performa Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Penilaian itu muncul karena Timnas Indonesia berpotensi menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu di level U-23, Timnas Indonesia U-23 menjadi satu-satunya perwakilan ASEAN yang menembus semifinal Piala Asia U-23 2024.

Karena itulah, akun @Onefootball.M melemparkan sindiran. Mereka membandingkan Timnas Indonesia dengan Vietnam dan Thailand.

Vietnam dan Thailand tetap membumi, sekalipun mereka pernah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan menyentuh babak akhir Piala Asia (senior) dan Piala Asia U-23.

“Vietnam pernah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia dan hampir juara Piala Asia U-23. Begitu juga Thailand. Pernah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia dan lolos semifinal Piala Asia. Namun, mereka tetap tenang dan menurunkan skuad utama di Piala AFF. Bukan baru naik sedikit tapi sombong dan menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki. Padahal, trofinya saja belum ada,” tulis akun @Onefootball.M.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186856/lyfe_oldenstam_buka_peluang_bela_timnas_indonesia_lyfeoldensteam-jebB_large.jpg
BREAKING NEWS: Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Buka Peluang Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186819/jay_idzes_berpotensi_ajak_lyfe_oldenstam_comofootballindonesia-UH4G_large.jpg
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186800/patrickkluivert_diprediksi_cepat_oleh_dipecat_oleh_ajax_amsterdam_patrickkluivert9-Kt7j_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung Dipecat Ajax Amsterdam jika Ditunjuk sebagai Pelatih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186782/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-bUpY_large.jpg
Follow Erick Thohir, John Heitinga Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650101/jadi-asupan-pelari-untuk-latihan-berat-kolaborasi-kopi-dan-tonik-tawarkan-dorongan-energi-naj.webp
Jadi Asupan Pelari untuk Latihan Berat, Kolaborasi Kopi dan Tonik Tawarkan Dorongan Energi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/kylian_mbappe.jpg
Real Madrid Nyaris Kalah dari Girona, Penalti Mbappe Jadi Penyelamat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement