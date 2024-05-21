Media Malaysia Ledek Fans Timnas Indonesia yang Remehkan Piala AFF 2024: Trofi Aja Belum Ada!

MEDIA Malaysia, @Onefootball.M, meledek fans Timnas Indonesia yang meremehkan Piala AFF 2024. Mereka menyebut tak sepantasnya ajang Piala AFF dijadikan bahan ledekan, mengingat Thailand dan Vietnam tetap memburu gelar juara, sekalipun mereka pernah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ekspektasi pencinta sepakbola Tanah Air kepada Timnas Indonesia sangatlah tinggi saat ini. Hal itu karena meroketnya performa Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong.

(Shin Tae-yong dongkrak prestasi Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berpotensi menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang Tampil di babak ini.

Selain itu, Timnas Indonesia U-23 juga baru saja mencetak sejarah dengan lolos ke semifnal Piala Asia U-23 2024. Berhubung mampu bersaing di level Asia, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang meremehkan ajang Piala AFF.

Banyak yang menyebut Piala AFF sebagai ajang mainannya para mafia hingga disebut sebagai piala ciki. Padahal, faktanya Timnas Indonesia belum pernah menjadi juara ajang dua tahunan ini.

Prestasi terbaik Timnas Indonesia adalah enam kali menjadi runner-up, tepatnya pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Di saat bersamaan, Vietnam dan Thailand tidak main-main saat mentas di Piala AFF.