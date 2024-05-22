Respons Cristiano Ronaldo Setelah Masuk Skuad Timnas Portugal di Euro 2024

Cristiano Ronaldo masuk dalam daftar pemain Timnas Portugal untuk Euro 2024 (Foto: Reuters)

CRISTIANO Ronaldo girang usai namanya masuk dalam daftar pemain Timnas Portugal untuk ajang Euro 2024. Megabintang Al Nassr itu mengaku sangat seang dan begitu berambisi untuk membawa Selecao das Quinas bersaing dalam perebutan trofi juara.

Hal tersebut diungkapkan Cristiano Ronaldo pada unggahan di media sosial pribadinya. Mantan penggawa Real Madrid itu mengatakan dirinya bangga bisa kembali mewakili Timnas Portugal di ajang Euro 2024 kali ini.

"Bangga bisa kembali mewakili Portugal di Euro. Ayo lakukan semuanya!" tulis Ronaldo dalam akun media sosial

Seperti diketahui, Pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez memanggil 26 pemain untuk memperkuat timnya di Euro 2024. Sesuai ketentuan, UEFA melonggarkan ketentuan setiap tim dapat memanggil 23-26 pemain di turnamen kali ini.

Tiga penjaga gawang dipanggil ke skuad yakni Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), dan Rui Patricio (AS Roma). Kemudian ada sembilan pemain di posisi bek dipanggil sang pelatih.

Mereka adalah Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Man United), Goncalo Inacio (Sporting Lisbon), Joao Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto), dan Ruben Dias (Man City).