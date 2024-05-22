Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Pastikan Skuad Persib Bandung Baik-Baik Saja Jelang Final Championship Series Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |00:29 WIB
Bojan Hodak pastikan skuadnya baik-baik saja jelang hadapi Madura United (Foto: PT LIB)
Bojan Hodak pastikan skuadnya baik-baik saja jelang hadapi Madura United (Foto: PT LIB)
BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan kondisi skuadnya oke jelang final Championship Series Liga 1 2023-2024. Semua disebutnya siap tampil.

Hodak mengaku awalnya sempat khawatir dengan kondisi para pemain terutama gelandang andalannya Dedi Kusnandar. Pesepakbola yang akrab disapa Dado itu terlihat kesakitan di laga sebelumnya.

Persib Bandung vs Bali United (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

“Kami sempat khawatir mungkin Dedi cedera, tapi itu tidak terlalu serius. Jadi untuk pertandingan (final) semuanya akan siap tampil,” ungkap Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, dikutip Rabu (22/5/2024).

Tidak hanya itu, pria asal Kroasia tersebut memastikan kondisi para pemainnya dalam mood yang bagus. Dengan begitu, Hodak cukup tenang dalam menghadapi babak final melawan Madura United terutama leg I yang akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 26 Mei 2024 malam WIB.

“Tapi yang jadi masalah hanya tiket. Karena tidak cukup banyak tiket (yang dijual). Dan jika misal kapasitas (stadion)-nya mencapai 200 ribu itu akan tetap sold-out,” tutur Hodak.

Meski demikian, pria berusia 53 tahun itu tak ingin menganggap remeh Madura United. Menurutnya, tim berjulukan Sapeh Kerrab itu merupakan kesebelasan bagus.

“Jadi saat ini, ini merupakan dua tim terbaik yang melaju menuju final karena banyak pemain Borneo (FC) yang menderita cedera dan itu membuat mereka tidak terlihat begitu bagus,” kata Hodak.

Halaman:
1 2
      
