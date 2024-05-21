Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Pemain Persib Bandung yang Diwaspadai Madura United Jelang Laga Final Liga 1 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |22:07 WIB
2 Pemain Persib Bandung yang Diwaspadai Madura United Jelang Laga Final Liga 1 2023-2024
David da Silva kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

DUA pemain Persib Bandung yang diwaspadai Madura United jelang laga final Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Gelandang Madura United, Francesco Rivera, mewaspadai dua pemain asing Persib, yakni Ciro Alves dan David da Silva.

Sebagaimana diketahui, laga final Liga 1 2023-2024 akan dimainkan dua leg. Adapun final leg I akan digelar lebih dulu di markas Persib di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu 26 Mei 2024.

David Da Silva

Rivera sadar betul akan ancaman yang akan diberikan Persib. Apalagi, tim berjuluk Pangeran Biru itu punya dua bomber tajam, yakni Ciro Alves yang sudah cetak 15 gol dan David da Silva mengemas 27 gol.

Namun begitu, Rivera enggan gentar. Gelandang asal Meksiko menyatakan ambisinya untuk membawa Madura United meraih gelar juara Liga 1 musim ini.

“Kami tahu Persib tim bagus, mereka (punya) pemain besar seperti Ciro Alves dan David da Silva, tapi kami punya kesempatan untuk bisa berjuang jadi juara,” kata Rivera, Selasa (21/5/2024).

“Kami akan hadapi pertandingan per pertandingan, kami nikmati dulu hasil ini, saya mau terima kasih kepada tim, kami pantas ada di partai final,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
