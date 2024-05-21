Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pesepakbola yang Kariernya Meroket Setelah Tinggalkan Liga Indonesia, Nomor 1 Eks Persib Bandung!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |19:41 WIB
5 Pesepakbola yang Kariernya Meroket Setelah Tinggalkan Liga Indonesia, Nomor 1 Eks Persib Bandung!
Christian Bekamenga pernah membela Persib Bandung. (Foto: Instagram/@christianbekamenga)
A
A
A

5 pesepakbola yang kariernya meroket setelah tinggalkan Liga Indonesia menarik diulas. Salah satunya ada eks pemain Persib Bandung.

Ya, sejumlah klub sepakbola Indonesia memilih merekrut persepakbola luar demi membuat tim makin tangguh. Tetapi, keputusan merekrut pemain dari negara lain ternyata kerap gagal berbuah manis.

Beberapa pesepakbola yang gagal bersinar kala berkarier bersama klub Indonesia akhirnya memutuskan meninggalkan liga Indonesia. Tetapi setelah itu, siapa sangka, karier mereka justru bisa menjadi lebih baik.

Lantas, siapa saja mereka? Berikut 5 pesepakbola yang kariernya meroket setelah tinggalkan Liga Indonesia.

5. Sinthaweechai

Sinthaweechai

Salah satu pesepakbola yang kariernya meroket setelah tinggalkan Liga Indonesia adalah Sinthaweechai. Dia pernah direkrut Persib Bandung pada 2009.

Tetapi, kiper asal Thailand ini gagal bersinar karena tak bisa membantu Persib merebut gelar juara. Usai meninggalkan liga Indonesia, dia berhasil bersinar lagi. Dia menjuarai Liga Thailand bersama Chonburi.

4. Manu Dzhalilov

Manu Dzhalilov

Kemudian, ada nama Manu Dzhalilov. Dia pernah merumput di Indonesia dengan membela sejumlah klub Tanah Air. Salah satunya ada Persebaya Surabaya.

Di klub itu, Manu Dzhalilov tercatat mentas di 27 laga dalam berbagai kompetisi dengan membukukan 8 gol dan 7 assist. Pemain asal Tajikistan itu pun membantu Persebaya menempati posisi kedua di Piala Presiden 2019.

Usai berkarier di Indonesia, Manu Dzhalilov memutuskan membela klub Tajikistan, Istiqlol. Di sana, dia pun bisa membawa timnya menjuarai Liga Tajikistan bahkan sampai 3 kali!

Halaman:
1 2 3
      
