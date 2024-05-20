Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pesepakbola Top Dunia yang Tolak Panggilan Timnas Filipina Jelang Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Permalukan Bayern Munich!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |15:29 WIB
3 Pesepakbola Top Dunia yang Tolak Panggilan Timnas Filipina Jelang Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Permalukan Bayern Munich!
Gerrit Holtmann, 1 dari 3 pesepakbola top dunia yang menolak panggilan Timnas Filipina jelang lawan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@gholtmann38)
SEBANYAK 3 pesepakbola top dunia yang menolak panggilan Timnas Filipina jelang melawan Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sebelumnya, pelatih Timnas Filipina, Tom Saintfiet, secara percaya diri menyebut timnya akan kedatangan delapan pemain ketrurunan tambahan jelang menghadapi Vietnam (6 Juni 2024) dan Timnas Indonesia (11 Juni 2024) di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunai 2026 zona Asia.

Kehadiran pemain-pemain itu dinilai Tom Saintfiet bakal membantu Filipina menyapu bersih dua laga sisa dengan kemenangan, sekaligus membuka Peluang The Azkals -julukan Filipina- lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Namun, ironisnya pemain-pemain yang diharapkan akan hadir justru menolak panggilan Timnas Filipina. Kondisi ini tentu merugikan Filipina. Lantas, siapa saja pemain yang menolak?

Berikut 3 pesepakbola top dunia yang menolak panggilan Timnas Filipina jelang melawan Timnas Indonesia, mengutip dari @theaseanball:

3 John-Patrick Straus (Hansa Rostock)

John-Patrick Strauss

John-Patrick Straus membela Timnas Filipina sejak 2018, atau ketika dibesut Scott Cooper. Sejauh ini, pemain klub Hansa Rostock (Liga 2 Jerman) ini telah mencatatkan 17 penampilan Bersama Timnas Filipina.

Penampilan terakhir John-Patrick Straus Bersama Timnas Filipina pada September 2023, atau lebih dari enam bulan lalu. Terbaru, pesepakbola yang biasa mentas sebagai fullback kanan ini enggan membela Timnas Filipina untuk laga melawan Vietnam dan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
