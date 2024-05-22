Breaking News: Perusahaan Amerika Serikat Oaktree Resmi Akuisisi Inter Milan

MILAN – Perusahaan asal Amerika Serikat, Oaktree, resmi mengakuisisi Inter Milan. Mereka menguasai tim yang sebelumnya dipimpin oleh pengusaha asal China, Steven Zhang, yang merupakan pimpinan Grup Suning.

Ya, Perusahaan Amerika Serikat, Oaktree, telah mengumumkan bahwa mereka mengambil alih kepemilikan Nerazzurri -julukan Inter- dari Suning. Pasalnya, presiden sekaligus pemilik klub, Steven Zhang, gagal membayar utang pinjaman sebesar 395 juta Euro (Rp6,86 triliun) kepada mereka.

“Pada tanggal 22 Mei, dana yang dikelola oleh Oaktree Capital Management, LP (“Oaktree”) telah mengambil alih kepemilikan FC Internazionale Milano. Hal ini menyusul tidak terbayarnya kembali pinjaman tiga tahun Oaktree kepada perusahaan induk Inter Milan yang jatuh tempo pada 21 Mei 2024 dengan total saldo jatuh tempo sekitar €395 juta,” tulis pernyataan Oaktree seperti dilansir dari Football Italia, Rabu (22/5/2024).

“Pada Mei 2021, dengan Inter Milan memperkirakan rekor kerugian finansial selama musim 20/21, Oaktree memberikan modal penyelamatan kepada perusahaan induknya untuk menstabilkan situasi keuangan Klub dan memungkinkannya untuk terus beroperasi, termasuk untuk membayar para pemain dan karyawannya," tambah keterangan dari Oaktree.

Lebih lanjut, Oaktree memastikan bahwa tujuan mereka sebagai pemilik baru klub adalah untuk memakmurkan Inter dalam jangka panjang. Sebagai langkah awal, mereka akan fokus untuk lebih dulu menstabilkan keuangan klub.

“Oaktree berdedikasi untuk mencapai hasil terbaik demi kemakmuran jangka panjang Inter Milan, dengan fokus awal pada stabilitas operasional dan keuangan bagi Klub dan para pemangku kepentingannya. Oaktree menghargai warisan Klub, semangat para pemain, loyalitas Interisti, dan peran penting klub di Milan, Italia, dan komunitas olahraga global,” lanjut pernyataan Oaktree.