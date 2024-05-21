Ikhlas Tak Dibawa ke Euro 2024, Marcus Rashford Doakan Timnas Inggris Sukses

MANCHESTER – Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, tak dipanggil untuk tampil bersama Timnas Inggris di UEFA Euro 2024. Meski demikian, ia Ikhlas dan mendoakan The Three Lions sukses di turnamen tersebut.

Pelatih Gareth Southgate sudah mengumumkan 33 pemain sementara untuk menatap Euro 2024. Sementara Rashford tak dipanggil untuk tampil di edisi kali ini.

Meski tak dipanggil, pemain berusia 26 tahun itu tetap menerimanya dengan lapang dada. Ia mendoakan rekan-rekannya bisa mendapatkan hasil bagus di Euro 2024 pada 14 Juni hingga 14 Juli.

"Semoga Gareth (Southgate) dan para pemain mendapatkan yang terbaik untuk turnamen yang akan datang," tulis Rashford dikutip dari Instagram pribadinya @marcusrashford, Selasa (21/5/2024).

Rashford diyakini tak dipanggil ke Timnas Inggris setelah tampil kurang memuaskan bersama Man United musim ini. Turun sebanyak 42 pertandingan di semua kompetisi, Rashford hanya mampu mencetak delapan gol dan lima assist.

Belakangan, Rashford juga dibekap cedera. Ia absen dalam sejumlah laga terkini Man United dan baru comeback pekan lalu saat menghadapi Newcastle United pada laga tunda Liga Inggris 2023-2024.