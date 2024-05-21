Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik Setelah Satu Grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |16:44 WIB
Kata-Kata Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik Setelah Satu Grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024
Timnas Indonesia dan Vietnam segrup di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

KATA-kata pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, setelah satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mencuri perhatian. Tak gentar, Kim Sang-sik percaya diri bisa membawa Vietnam melangkah jauh di Piala AFF 2024 bahkan hingga merebut gelar juara.

Ya, drawing atau pengundian Piala AFF 2024 sudah dilakukan. Tepatnya, drawing digelar di Hanoi, Vietnam, pada Selasa (21/5/2024) pukul 14.00 WIB.

Kim Sang-sik

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Vietnam yang berada di pot 1 tergabung di Grup B. Di grup itu, Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Sementara itu, persaingan cukup panas juga tersaji di Grup A. Grup tersebut dihuni oleh sang juara bertahan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei/Timor Leste. Untuk Brunei dan Timor Leste, mereka harus memainkan babak kualifikasi terlebih dahulu.

Mendapati hasil drawing itu, Kim Sang-sik tetap percaya diri. Dia tak gentar, meski akan melawan tim-tim kuat, termasuk Timnas Indonesia. Apalagi, Vietnam baru saja menelan hasil buruk dalam dua pertemuan terakhirnya melawan Timnas Indonesia.

Berhadapan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Vietnam kalah dua kali dari Timnas Indonesia. Pertemuan pertama yang berlangsung di SUGBK berakhir dengan skor 0-1. Lalu, kala bergantian menjamu Timnas Indonesia, Vietnam kena bantai 0-3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1650011/kapten-timnas-futsal-indonesia-optimistis-jelang-sea-games-thailand-2025-ffk.webp
Kapten Timnas Futsal Indonesia Optimistis Jelang SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/lamine_yamal_mencetak_gol_perdana_di_camp_nou_saat.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Barcelona Kudeta Real Madrid di Puncak, Atletico Raih 7 Kemenangan Beruntun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement