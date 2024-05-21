Kata-Kata Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik Setelah Satu Grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

KATA-kata pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, setelah satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mencuri perhatian. Tak gentar, Kim Sang-sik percaya diri bisa membawa Vietnam melangkah jauh di Piala AFF 2024 bahkan hingga merebut gelar juara.

Ya, drawing atau pengundian Piala AFF 2024 sudah dilakukan. Tepatnya, drawing digelar di Hanoi, Vietnam, pada Selasa (21/5/2024) pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Vietnam yang berada di pot 1 tergabung di Grup B. Di grup itu, Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Sementara itu, persaingan cukup panas juga tersaji di Grup A. Grup tersebut dihuni oleh sang juara bertahan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei/Timor Leste. Untuk Brunei dan Timor Leste, mereka harus memainkan babak kualifikasi terlebih dahulu.

Mendapati hasil drawing itu, Kim Sang-sik tetap percaya diri. Dia tak gentar, meski akan melawan tim-tim kuat, termasuk Timnas Indonesia. Apalagi, Vietnam baru saja menelan hasil buruk dalam dua pertemuan terakhirnya melawan Timnas Indonesia.

Berhadapan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Vietnam kalah dua kali dari Timnas Indonesia. Pertemuan pertama yang berlangsung di SUGBK berakhir dengan skor 0-1. Lalu, kala bergantian menjamu Timnas Indonesia, Vietnam kena bantai 0-3.