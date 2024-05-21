Profil Merkur Spiel-Arena, Salah Satu Stadion Tercanggih di Euro 2024

Profil Merkur Spiel-Arena, salah satu venue di Euro 2024. (Foto: Laman resmi Merkur Spiel-Arena)

PROFIL Merkur Spiel-Arena yang merupakan salah satu stadion tercanggih di Euro 2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Merkur Spiel-Arena menjadi satu dari 10 stadion yang menggelar pertandingan Euro 2024 yang digelar di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024.

Kendati demikian, saat UEFA Euro 2024 berlangsung stadion itu takkan diperkenalkan sebagai Merkur Spiel-Arena karena alasan sponsor di nama venue tersebut. Nantinya Merkur Spiel-Arena akan disebut Dusseldorf Arena di sepanjang kompetisi Euro 2024.

Perlu diketahui, Merkur Spiel-Arena akan menggelar setidaknya lima pertandingan Euro 2024. Tiga di antaranya adalah pertandingan fase grup, lalu babak 16 besar, dan terakhir untuk perempatfinal.

Berikut Pertandingan yang Digelar di Merkur Spiel-Arena:

Grup D: Austria vs Prancis (18 Juni 2024 Pukul 02.00 WIB)

Grup E: Slovakia vs Ukraina (21 Juni 2024 Pukul 20.00 WIB)

Grup B: Albania vs Spanyol (25 Juni 2024 Pukul 02.00 WIB)

16 Besar: Runner-up Grup D vs Runner-up Grup E (1 Juli 2024)

Perempatfinal: (6 Juli 2024)

Menarik tentunya melihat berbagai pertandingan menarik yang akan tersaji di Merkur Spiel-Arena. Apalagi stadion yang merupakan markas klub Bundesliga, Fortuna Dusseldorf itu merupakan salah satu stadion canggih yang ada di Jerman.