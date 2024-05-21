Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnas Indonesia Melesat ke Peringkat 100 Dunia pada Akhir 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |11:02 WIB
Ranking FIFA Timnas Indonesia Melesat ke Peringkat 100 Dunia pada Akhir 2024?
Timnas Indonesia berjuang menembus peringkat 100 dunia pada akhir 2024. (Foto: PSSI)
RANKING FIFA Timnas Indonesia melesat ke peringkat 100 dunia pada akhir 2024? Peluang itu terbuka jika Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong menempati peringkat 134 dunia dengan 1.102.7 angka, Timnas Indonesia terpaut 34 anak tangga dan tertinggal 110,9 poin dari Kirgistan yang sekarang menempati peringkat 100 dunia.

Timnas Indonesia berjuang menembus peringkat 100 dunia di akhir 2024. (Foto: AFC)

Timnas Indonesia bisa menembus peringkat 100 dunia pada akhir tahun ini dengan syarat menyapu bersih delapan laga resmi dengan kemenangan hingga akhir 2024. Terdekat, Timnas Indonesia akan Tampil di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni menjamu Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

Jika memenangkan dua laga di atas, Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 31,14 poin. Tambahan poin itu membuat skuad Garuda berpeluang naik tujuh peringkat dari posisi 134 ke 127 dunia!

Bagaimana dengan Kirgistan? Di Juni 2024, Kirgistan diprediksi takkan mendapatkan poin yang signifikan di dua laga pamungkas Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, setelah di atas kertas diprediksi menang atas Malaysia, mereka diprediksi tumbang saat tandang ke markas Oman.

Kemudian, baik Timnas Indonesia dan Kirgistan akan tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Hingga akhir tahun ini, ada tiga FIFA Matchday yang dijadikan untuk menggelar babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni September, Oktober dan November 2024.

Halaman:
1 2
      
