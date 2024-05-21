Proses Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Sudah Masuk DPR, Menpora Dito Ariotedjo: Semoga Cepat Bela Timnas Indonesia

JAKARTA – Proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jen Ravens dikabarkan sudah diajakukan ke Dewa Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahragra (Menpora) Dito Ariotedjo dan ia pun berharap proses itu bisa segera rampung demi memperkuat Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Verdonk dan Raven merupakan pemain yang saat ini proses naturalisasinya sedang dikebut. Setelah berjabat tangan dengan Ketum PSSI Erick Thohir pada akhir bulan April lalu, kini proses kedua pemain itu mulai menemukan titik cerah.

Menpora Dito menyampaikan, dokumen Verdonk dan Raven telah diajukan ke DPR. Maka kedua pemain ini tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi II dan X DPR. Pihaknya pun akan terus menjalin komunikasi agar bisa segera selesai.

“Alhamdulilah, sudah diajukan kembali ke DPR,” kata Menpora Dito saat ditemui awak media di Kantor Kemenpora pada Senin (20/5/2024) kemarin.

“Jadi ini kita besok (hari ini) mungkin setelah pas jam kerja saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan timnas kita,” sambungnya.

Pria berusia 33 tahun ini juga berharap tidak menunggu waktu lama untuk digelarnya sidang di Komisi II dan Komisi X DPR. Dengan harapan, proses naturalisasi Verdonk dan Raven bisa cepat selesai seperti pemain-pemain sebelumnya.

“Ya, kemarin kan tepat waktu sekarang Insya Allah tepat waktu juga,” terang Menpora Dito.