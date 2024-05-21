Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Proses Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Sudah Masuk DPR, Menpora Dito Ariotedjo: Semoga Cepat Bela Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |10:28 WIB
Proses Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Sudah Masuk DPR, Menpora Dito Ariotedjo: Semoga Cepat Bela Timnas Indonesia
Pemain keturunan Indonesia, Calvin Verdonk bersama Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Instagram/c.verdonk)
A
A
A

JAKARTA – Proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jen Ravens dikabarkan sudah diajakukan ke Dewa Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahragra (Menpora) Dito Ariotedjo dan ia pun berharap proses itu bisa segera rampung demi memperkuat Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Verdonk dan Raven merupakan pemain yang saat ini proses naturalisasinya sedang dikebut. Setelah berjabat tangan dengan Ketum PSSI Erick Thohir pada akhir bulan April lalu, kini proses kedua pemain itu mulai menemukan titik cerah.

Menpora Dito menyampaikan, dokumen Verdonk dan Raven telah diajukan ke DPR. Maka kedua pemain ini tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi II dan X DPR. Pihaknya pun akan terus menjalin komunikasi agar bisa segera selesai.

“Alhamdulilah, sudah diajukan kembali ke DPR,” kata Menpora Dito saat ditemui awak media di Kantor Kemenpora pada Senin (20/5/2024) kemarin.

Menpora Dito Ariotedjo (Andhika Khoirul/MPI)

“Jadi ini kita besok (hari ini) mungkin setelah pas jam kerja saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan timnas kita,” sambungnya.

Pria berusia 33 tahun ini juga berharap tidak menunggu waktu lama untuk digelarnya sidang di Komisi II dan Komisi X DPR. Dengan harapan, proses naturalisasi Verdonk dan Raven bisa cepat selesai seperti pemain-pemain sebelumnya.

“Ya, kemarin kan tepat waktu sekarang Insya Allah tepat waktu juga,” terang Menpora Dito.

Halaman:
1 2
      
