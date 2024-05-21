Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramadhan Sananta Ungkap Alasan Nathan Tjoe-A-On Tak Ambil Penalti di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |10:25 WIB
Ramadhan Sananta Ungkap Alasan Nathan Tjoe-A-On Tak Ambil Penalti di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23
Nathan Tjoe-A-On tak ambil tendangan penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

RAMADHAN Sananta mengungkap alasan Nathan Tjoe-A-On tak mengambil tendangan penalti saat Timnas Indonesia U-23 bersua Korea Selatan U-23 di adu tos-tosan, tepatnya di babak Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Penyerang Persis Solo itu mengatakan, Nathan Tjoe-A-On tidak biasa mengambil tendangan penalti sehingga tak disertakan Shin Tae-yong di adu tendangan penalti tersebut.

Timnas Indonesia U-23 melakoni laga sengit kontra Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Setelah melalui 120 menit pertandingan, skor sama kuat 2-2.

Nathan Tjoe-A-On tidak ambil penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23. (Foto: PSSI)

(Nathan Tjoe A-On tidak ambil penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23. (Foto: PSSI)

Gol-gol Timnas Indonesia U-23 diciptakan Rafael Struick pada menit 15 dan 45+3. Sementara itu, dua gol Korea Selatan U-23 dicetak gol bunuh diri Komang Teguh (45’) dan Jeong Sang-bin (84’).

Karena skor sama kuat, laga pun dilanjutkan ke adu tendangan penalti. Berhubung ada pemain Korea Selatan U-23 yang terkena kartu merah di waktu normal, yakni Lee Young-jun, jumlah penendang yang diizinkan hanyalah 10 pemain.

Berhubung jumlah pemain Timnas Indonesia U-23 masih lengkap 11 pemain, otomatis harus ada satu pemain yang dicoret. Di luar dugaan, pelatih Shin Tae-yong mencoret Nathan Tjoe dari daftar eksekutor.

Keputusan itu mengejutkan, mengingat Nathan Tjoe biasa menendang corner hingga tendangan bebas. Menurut Ramadhan Sananta, Nathan Tjoe tak berani mengeksekusi penalti karena yang sudah-sudah, sepakan 12 pasnya Selalu gagal menemui sasaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649865/hasil-uji-coba-timnas-putri-indonesia-takluk-dari-taiwan-05-ljq.webp
Hasil Uji Coba: Timnas Putri Indonesia Takluk dari Taiwan 0-5
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/lamine_yamal_mencetak_gol_perdana_di_camp_nou_saat.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Barcelona Kudeta Real Madrid di Puncak, Atletico Raih 7 Kemenangan Beruntun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement