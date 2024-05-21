Ramadhan Sananta Ungkap Alasan Nathan Tjoe-A-On Tak Ambil Penalti di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23

Nathan Tjoe-A-On tak ambil tendangan penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23. (Foto: PSSI)

RAMADHAN Sananta mengungkap alasan Nathan Tjoe-A-On tak mengambil tendangan penalti saat Timnas Indonesia U-23 bersua Korea Selatan U-23 di adu tos-tosan, tepatnya di babak Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Penyerang Persis Solo itu mengatakan, Nathan Tjoe-A-On tidak biasa mengambil tendangan penalti sehingga tak disertakan Shin Tae-yong di adu tendangan penalti tersebut.

Timnas Indonesia U-23 melakoni laga sengit kontra Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Setelah melalui 120 menit pertandingan, skor sama kuat 2-2.

(Nathan Tjoe A-On tidak ambil penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23. (Foto: PSSI)

Gol-gol Timnas Indonesia U-23 diciptakan Rafael Struick pada menit 15 dan 45+3. Sementara itu, dua gol Korea Selatan U-23 dicetak gol bunuh diri Komang Teguh (45’) dan Jeong Sang-bin (84’).

Karena skor sama kuat, laga pun dilanjutkan ke adu tendangan penalti. Berhubung ada pemain Korea Selatan U-23 yang terkena kartu merah di waktu normal, yakni Lee Young-jun, jumlah penendang yang diizinkan hanyalah 10 pemain.

Berhubung jumlah pemain Timnas Indonesia U-23 masih lengkap 11 pemain, otomatis harus ada satu pemain yang dicoret. Di luar dugaan, pelatih Shin Tae-yong mencoret Nathan Tjoe dari daftar eksekutor.

Keputusan itu mengejutkan, mengingat Nathan Tjoe biasa menendang corner hingga tendangan bebas. Menurut Ramadhan Sananta, Nathan Tjoe tak berani mengeksekusi penalti karena yang sudah-sudah, sepakan 12 pasnya Selalu gagal menemui sasaran.