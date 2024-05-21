Tak Perlu Berharap kepada Como 1907, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes 3 Langkah Lagi Tampil di Serie A 2024-2025!

Jay Idzes 3 langkah lagi membawa Venezia FC promosi ke Serie A 2024-2025. (Foto: Instagram/@veneziafc)

TAK perlu berharap kepada Como 1907 untuk melihat ada pemain Timnas Indonesia yang merumput di Serie A 2024-2025. Sebab, ada pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, yang 3 langkah lagi mengantarkan sang tim, Venezia FC, promosi ke Serie A

Venezia FC yang finis di posisi tiga klasemen Serie B 2023-2024, memiliki Kesempatan tampil di babak playoff promosi Serie A 2024-2025. Di semifinal playoff, Venezia FC dipertemukan dengan Palermo.

(Venezia FC 3 langkah lagi promosi ke Serie A 2024-2025. (Foto: Instagram/@veneziafc)

Di leg I semifinal playoff yang dilangsungkan di markas Palermo pada dini hari tadi, Venezia menang 1-0. Gol tunggal Venezia FC dicetak Nicholas Pierini di menit 62. Dalam laga ini, Jay Idzes yang mentas sebagai bek tengah merumput selama 90 menit.

Selanjutnya, Venezia FC akan gantian menjamu Palermo pada Sabtu, 25 Mei 2024 dini hari WIB. Skor imbang sudah cukup meloloskan Venezia FC ke partai final playoff promosi Serie A 2024-2025.

Jika lolos ke final, Venezia FC akan menghadapi pemenang laga semifinal lain yang mempertemukan Cremonese dan Catanzaro. Tentu pencinta sepakbola Tanah Air banyak yang berharap Venezia FC dapat promosi ke Serie A.

Dengan begitu, harapan pencinta sepakbola Tanah Air melihat pemain Timnas Indonesia merumput di kasta teratas sepakbola Italia dapat terealisasi lewat diri Jay Idzes. Sebelumnya, mayoritas pencinta sepakbola Tanah Air lebih memilih Como 1907 yang promosi otomatis ke Serie A 2024-2025 ketimbang Venezia FC.