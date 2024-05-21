Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Tak Perlu Berharap kepada Como 1907, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes 3 Langkah Lagi Tampil di Serie A 2024-2025!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |09:30 WIB
Tak Perlu Berharap kepada Como 1907, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes 3 Langkah Lagi Tampil di Serie A 2024-2025!
Jay Idzes 3 langkah lagi membawa Venezia FC promosi ke Serie A 2024-2025. (Foto: Instagram/@veneziafc)
A
A
A

TAK perlu berharap kepada Como 1907 untuk melihat ada pemain Timnas Indonesia yang merumput di Serie A 2024-2025. Sebab, ada pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, yang 3 langkah lagi mengantarkan sang tim, Venezia FC, promosi ke Serie A

Venezia FC yang finis di posisi tiga klasemen Serie B 2023-2024, memiliki Kesempatan tampil di babak playoff promosi Serie A 2024-2025. Di semifinal playoff, Venezia FC dipertemukan dengan Palermo.

Venezia FC 3 langkah lagi promosi ke Serie A 2024-2025. (Foto: Instagram/@veneziafc)

(Venezia FC 3 langkah lagi promosi ke Serie A 2024-2025. (Foto: Instagram/@veneziafc)

Di leg I semifinal playoff yang dilangsungkan di markas Palermo pada dini hari tadi, Venezia menang 1-0. Gol tunggal Venezia FC dicetak Nicholas Pierini di menit 62. Dalam laga ini, Jay Idzes yang mentas sebagai bek tengah merumput selama 90 menit.

Selanjutnya, Venezia FC akan gantian menjamu Palermo pada Sabtu, 25 Mei 2024 dini hari WIB. Skor imbang sudah cukup meloloskan Venezia FC ke partai final playoff promosi Serie A 2024-2025.

Jika lolos ke final, Venezia FC akan menghadapi pemenang laga semifinal lain yang mempertemukan Cremonese dan Catanzaro. Tentu pencinta sepakbola Tanah Air banyak yang berharap Venezia FC dapat promosi ke Serie A.

Dengan begitu, harapan pencinta sepakbola Tanah Air melihat pemain Timnas Indonesia merumput di kasta teratas sepakbola Italia dapat terealisasi lewat diri Jay Idzes. Sebelumnya, mayoritas pencinta sepakbola Tanah Air lebih memilih Como 1907 yang promosi otomatis ke Serie A 2024-2025 ketimbang Venezia FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/51/1649711/atlet-bulu-tangkis-indonesia-fajar-alfian-menikah-dengan-firly-assyifa-ckw.webp
Atlet Bulu Tangkis Indonesia Fajar Alfian Menikah dengan Firly Assyifa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/11/13/giovanni_van_bronckhorst.jpg
Giovanni van Bronckhorst Makin Dekat Timnas Indonesia, Liverpool Langsung Cari Pengganti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement