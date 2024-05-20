Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Villarreal vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Imbang 4-4, Los Blancos Gagal Menang di Markas Lawan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |03:07 WIB
Hasil Villarreal vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Imbang 4-4, Los Blancos Gagal Menang di Markas Lawan
Real Madrid bermain imbang 4-4 saat bertamu ke markas Villarreal (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL kurang memuaskan didapat Real Madrid saat menghadapi Villarreal di pekan ke-37 Liga Spanyol 2023-2024. Los Blancos gagal menang kala bertamu di markas lawan, Senin (20/5/2024) dini hari WIB.

Villarreal memaksa Real Madrid berbagi angka pada laga kali ini. Kedua tim bermain sama kuat 4-4 di akhir pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arda Guler membuka keunggulan Real Madrid pada menit ke-14. Tak berselang lama giliran Joselu menggandakan skor untuk Real Madrid di menit ke-30.

Sembilan menit berselang, Villarreal mampu memperkecil ketinggalan berkat gol Alexander Sorloth. Tapi, hanya semenit kemudian, Madrid kembali menjauh lewat aksi Lucas Vazquez.

Serangan demi serangan terus dilancarkan para pemain Real Madrid. Sebelum turun minum, Guler mencetak gol keduanya untuk membawa Madrid memimpin 4-1.

Halaman:
1 2
      
