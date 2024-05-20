Erik ten Hag Kecewa Berat Manchester United Finis Posisi 8, Janji Tampil Kompetitif di Final Piala FA

FALMER – Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengaku kecewa usai timnya mengakhiri musim di posisi delapan Liga Inggris 2023-2024. Ia berjanji The Red Devils akan tampil kompetitif di final Piala FA 2023-2024 pekan depan.

Man United berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Brighton & Hove Albion di laga terakhir atau pekan ke-38 Liga Inggris musim ini. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion American Express, Falmer, Minggu 19 Mei 2024 malam WIB.

Dua gol tim tamu dibuat oleh Diogo Dalot (73') dan Rasmus Hojlund (88'). Meski berhasil meraih kemenangan, Man United harus puas mengakhiri musim di posisi ke delapan dengan 60 poin.

Itu merupakan finis terburuk Man United di era Premier League. Capaian itu bahkan lebih jelek ketimbang musim 2013-2014 atau 10 tahun lalu di posisi tujuh.

Ten Hag kecewa Man United mengakhiri musim di posisi ke delapan. Menurutnya, Bruno Fernandes dkk bisa tampil lebih baik sehingga seharusnya menempati posisi papan atas.

"Sejauh ini tidak cukup baik. Posisi ke delapan adalah performa terburuk. Itu adalah kenyataan, namun kami seharusnya bisa tampil lebih baik," kata Ten Hag dikutip dari Goal Internasional, Senin (20/5/2024).