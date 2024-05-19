Masa Depan Erik Ten Hag Terancam, Manchester United Disarankan Rekrut Unai Emery

MANCHESTER United disarankan rekrut pelatih Aston Villa, Unai Emery, oleh sang mantan pemain, Dwight Yorke. Saran ini diberikan kala masa depan Erik Ten Hag di kursi pelatih Man United tengah terancam.

Eks pemain Setan Merah -julukan Man United- itu memberi saran tersebut karena terkesima dengan kinerja Emery bersama Aston Villa pada musim ini. Bayangkan saja, juru taktik asal Spanyol itu berhasil membawa timnya mentas di Liga Champions musim depan setelah duduk di posisi empat klasemen Liga Inggris 2023-2024.

“Aston Villa menjalani musim yang fantastis. Unai Emery adalah manajer brilian dengan banyak pengalaman dan telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam membawa Villa ke posisi empat besar,” kata Yorke, dipetik dari Metro, Minggu (19/5/2024).

“Saya bermain untuk Villa selama 10 tahun dan mereka melihat diri mereka berada di enam besar Premier League dalam sejarah, jadi kembali ke Liga Champions adalah hal yang seharusnya mereka lakukan,” sambungnya.

Yorke menyampaikan Man United seharusnya mengintip peluang untuk mendatangkan eks pelatih Arsenal tersebut. Selain karena pengalamannya, dia merasa Emery bisa membawa Setan Merah kembali berjaya. Buktinya, dengan skuad seadanya, Yorke sukses membawa The Villa -julukan Aston Villa- finis empat besar musim ini.

“Saya pikir Unai Emery pantas mendapatkan banyak pujian dan mungkin klub seperti Manchester United bisa melihatnya sebagai manajer masa depan mereka,” ungkap Yorke.