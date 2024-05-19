Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Masa Depan Erik Ten Hag Terancam, Manchester United Disarankan Rekrut Unai Emery

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |22:37 WIB
Masa Depan Erik Ten Hag Terancam, Manchester United Disarankan Rekrut Unai Emery
Unai Emery disarankan jadi pelatih Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER United disarankan rekrut pelatih Aston Villa, Unai Emery, oleh sang mantan pemain, Dwight Yorke. Saran ini diberikan kala masa depan Erik Ten Hag di kursi pelatih Man United tengah terancam.

Eks pemain Setan Merah -julukan Man United- itu memberi saran tersebut karena terkesima dengan kinerja Emery bersama Aston Villa pada musim ini. Bayangkan saja, juru taktik asal Spanyol itu berhasil membawa timnya mentas di Liga Champions musim depan setelah duduk di posisi empat klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Erik Ten Hag

“Aston Villa menjalani musim yang fantastis. Unai Emery adalah manajer brilian dengan banyak pengalaman dan telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam membawa Villa ke posisi empat besar,” kata Yorke, dipetik dari Metro, Minggu (19/5/2024).

“Saya bermain untuk Villa selama 10 tahun dan mereka melihat diri mereka berada di enam besar Premier League dalam sejarah, jadi kembali ke Liga Champions adalah hal yang seharusnya mereka lakukan,” sambungnya.

Yorke menyampaikan Man United seharusnya mengintip peluang untuk mendatangkan eks pelatih Arsenal tersebut. Selain karena pengalamannya, dia merasa Emery bisa membawa Setan Merah kembali berjaya. Buktinya, dengan skuad seadanya, Yorke sukses membawa The Villa -julukan Aston Villa- finis empat besar musim ini.

“Saya pikir Unai Emery pantas mendapatkan banyak pujian dan mungkin klub seperti Manchester United bisa melihatnya sebagai manajer masa depan mereka,” ungkap Yorke.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649519/persija-rayakan-hut-ke97-dengan-manis-sikat-psim-yogyakarta-20-htc.webp
Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Manis, Sikat PSIM Yogyakarta 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/chef_de_mission_cdm_kontingen_indonesia_bayu_pr.jpg
SEA Games 2025 Kacau oleh Banjir! Thailand Relokasi Banyak Cabor ke Bangkok, Indonesia Langsung Siap Adaptasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement