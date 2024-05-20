Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Chelsea vs Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Menang Tipis 2-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |01:07 WIB
Hasil Chelsea vs Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Blues</i> Menang Tipis 2-1
Chelsea menang tipis 2-1 atas Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024 (Foto Reuters)
A
A
A

LONDON - Chelsea meraih hasil positif di pekan terakhir Liga Inggris 2023-2024. The Blues menang tipis dengan skor akhir 2-1 atas Bournemouth pada laga yang berlangsung di Stamford Bridge, Minggu (20/5/2024) malam WIB.

Moises Caicedo mencetak gol untuk Chelsea di menit ke-17. Satu gol The Blues lainnya dilesakkan Raheem Sterling pada menit ke-48. Sementara tim tamu hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Benoit Badiashile.

Jalanya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, The Blues -julukan Chelsea- bermain cukup agresif. Tim polesan Mauricio Pochettino itu sangat mendominasi permainan ketimbang Bournemouth.

Sampai akhirnya, Chelsea berhasil membuka keunggulan di menit ke-17 lewat gol spektakuler Moises Caicedo. Setelah itu, pertandingan berjalan sengit karena Bournemouth terus mencari celah untuk cetak gol penyama kedudukan.

Hanya saja, serangan yang dilancarkan The Cherries -julukan Bournemouth- masih terlalu polos sehingga masih belum bisa menjebol pertahanan Chelsea. Hingga laga memasuki menit ke-35, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Kedua kesebelasan bermain sengit dengan saling jual beli serangan di sisa waktu yang ada. Pada akhirnya, Chelsea unggul sementara dengan skor tipis 1-0 atas Bournemouth di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
