HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Irak: Perwakilan IFA Telah Tiba di Tanah Air

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |07:41 WIB
Timnas Indonesia vs Irak: Perwakilan IFA Telah Tiba di Tanah Air
Timnas Irak saat melawan Timnas Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

PERWAKILAN Federasi Sepakbola Irak (IFA) dikabarkan telah tiba di Indonesia jelang Timnas Indonesia vs Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Delegasi Timnas Irak itu hadir lebih dulu untuk mempersiapkan pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Jakarta pada Juni 2024 nanti.

Timnas Irak akan berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu merupakan laga keempat dari Grup F yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 6 Juni 2024 mendatang.

Meskipun Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga, mereka tetap serius menatap laga tersebut. Menurut laporan Win Win, delegasi Timnas Irak telah dikirim menuju Indonesia untuk melakukan survei.

Nantinya, delegasi yang berasal dari IFA itu akan mengurus urusan administratif seperti reservasi hotel. Timnas Irak dikabarkan sedang mencari hotel terdekat dengan SUGBK demi menjaga kebugaran para pemain.

Timnas Indonesia vs Irak

“Asosiasi Sepak Bola Irak mengirim delegasi administratif tim utama ke Indonesia guna mengawasi reservasi hotel, makanan, stadion, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tim Irak di wilayah Indonesia,” kata seorang sumber Win Win, dikutip pada Minggu (19/5/2024).

“Delegasi Irak menetap di hotel dan tempat tinggalnya. Ini akan menjadi salah satu hotel yang sangat dekat dengan tempat latihan dan stadion pertandingan, karena ini adalah satu-satunya syarat delegasi Irak dalam perjalanannya ke Indonesia untuk menghindari penundaan atau hal lain yang menyebabkan kelelahan,” sambungnya.

