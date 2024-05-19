Mundur dari Timnas Wales, Ryan Giggs Bicara Kelanjutan Karier Kepelatihan

LEGENDA Manchester United, Ryan Giggs berharap bisa kembali melatih setelah tak lagi menangani Timnas Wales. Meski sudah dua tahun tak menangani klub, tetapi ia mengaku menikmati perannya sebagai pelatih.

Ryan Giggs menghabiskan karir sepakbola profesionalnya di Manchester United sejak 1991 hingga 2014. Bersama salah satu klub terbesar di dunia, ia pun berhasil memenangkan banyak gelar.

Sementara setahun sebelum memutuskan pensiun, Ryan Giggs sempat menjabat sebagai asisten pelatih Manchester United. Kemudian, ia sempat menjadi asisten Louis Van Gaal di Setan Merah pada 2014-2016.

Ryan Giggs juga menjadi pemilik Salford City pada 2014 hingga saat ini. Sementara pada 2018-2022, ia menjabat pelatih kepala Timnas Wales.

Namun kasus perselingkuhan yang sempat menggemparkan dunia membuat Ryan Giggs memutuskan untuk mundur dari pelatih Timnas Wales. Ia pun berharap bisa kembali melatih, setelah dua tahun tak menangani klub.

"Ya, semoga saja. Saya menikmati masa-masa saya melatih selama dua tahun di Manchester United, menjadi asisten di bawah Louis Van Hal, dan kemudian saya beruntung bisa melatih negara saya, Wales, yang saya cintai, yang sangat saya nikmati," kata Ryan Giggs di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (18/5/2024).