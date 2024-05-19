Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dibuang Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia, Elkan Baggott Terima Jadwal Laga Perdana Ipswich Town Musim Depan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |00:22 WIB
Dibuang Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia, Elkan Baggott Terima Jadwal Laga Perdana Ipswich Town Musim Depan
Elkan Baggott akan kembali ke Ipswich Town akhir Mei 2024 (Foto: Instagram/Elkan Baggott)
A
A
A

ELKAN Baggott tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Belum diketahui pasti apa penyebab yang membuat nama Elkan Baggott tidak masuk dalam daftar pemain pilihan Shin Tae-yong.

Berbagai spekulasi pun bermunculan. Termasuk hubungan yang sedang kurang baik antara PSSI dengan Elkan Baggott.

Hal tersebut berawal dari sikap sang bek tengah yang mendiamkan panggilan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 saat menghadapi Guinea U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu di level klub, Elkan Baggott yang kembali ke Ipswich Town akan memulai debut di ajang Liga Inggris 2024-2025. Tim asuhan Kieran McKenna promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris setelah finish sebagai peringkat dua Divisi Championship.

Ipswich Town kabarnya akan memulai masa pramusim di Austria pada pekan ketiga Juli mendatang. Laga pramusim pertama pun telah diumumkan, yakni dengan menghadapi klub Jerman Fortuna Dusseldorf, pada 27 Juli mendatang.

"Kami akan mengumumkan partai persahabatan melawan Fortuna Dusseldorf," ujar CEO Mark Asthon di Twtd.

Halaman:
1 2
      
