HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Pilih Lawan, David da Silva Tegaskan Persib Bandung Bakal Menangkan Final Championship Series Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |12:50 WIB
Tak Pilih Lawan, David da Silva Tegaskan Persib Bandung Bakal Menangkan Final Championship Series Liga 1 2023-2024
Pemain Persib Bandung, David da Silva. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, David da Silva tak peduli siapa pun lawan mereka di final Championship Series Liga 1 2023-2024, mau itu Madura United atau Borneo FC. Sebab siapa pun lawan Persib, Da Silva menilai Maung Bandung harus tetap bermain maksimal demi gelar juara.

Ya, bagi Da Silva penting bagi Persib mengeluarkan permainan terbaik mereka. Setidaknya sama seperti saat mengalahkan Bali United di babak semifinal.

Sebab siapa pun yang bermain ke final jelas adalah tim terkuat. Sehingga ia menilai Persib pun harus bermain total.

“Saya tidak berpikir bahwa kami harus memilih, kami harus tetap kompak seperti hari ini dan memberikan yang terbaik. Apapun timnya, Borneo atau Madura, kami harus menghadapinya, bermain dengan cara yang terbaik. Jadi tidak peduli bermain melawan siapa, kami harus menang,” ujar David da Silva, Minggu (19/5/2024).

Persib Bandung vs Bali United

Persib sendiri lolos ke final usai menang agregat 4-1 setelah di leg kedua berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 3-0 di laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 18 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
