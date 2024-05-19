Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Siap Kalahkan Rayo Vallecano demi Finis Kedua di Klasemen Akhir Liga Spanyol 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |06:02 WIB
Barcelona Siap Kalahkan Rayo Vallecano demi Finis Kedua di Klasemen Akhir Liga Spanyol 2023-2024
Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez (Foto: La Liga)
A
A
A

BARCELONA - Xavi Hernandez menyatakan Barcelona berambisi mengalahkan Rayo Vallecano dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Estadi Olímpic Lluís Companys, Senin (20/5/2024).

Xavi mengatakan timnya sudah gagal menjadi juara Liga Spanyol karena diraih Real Madrid. Jadi, setidaknya Barcelona harus memperjuangkan posisi kedua klasemen.

"Hanya karena jika kami menang, kami dijamin mendapat tempat kedua," kata Xavi dilansir dari Tuttomercato.

Sebatas informasi, saat ini Blaugrana -julukan Barcelona berada di posisi kedua klasemen dengan 79 poin. Jika tim itu meraih kemenangan, dipastikan akan kokoh di posisi kedua sampai akhir musim.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan timnya akan memberikan performa terbaik dalam laga itu. Oleh dikarenakan, Barcelona pastinya akan mendapatkan perlawanan ketat dari tim lawan.

"Kami ingin memberikan yang terbaik dan bermain bagus. Pesannya adalah rasa syukur," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
