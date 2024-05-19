Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Meski Gagal Tampil di Liga Champions Musim Depan, Erik Ten Hag Yakin Banyak Pemain Ingin Gabung Manchester United

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |12:26 WIB
Meski Gagal Tampil di Liga Champions Musim Depan, Erik Ten Hag Yakin Banyak Pemain Ingin Gabung Manchester United
Erik Ten Hag tak takut kesulitan rekrut pemain di bursa transfer musim panas 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag tak khawatir klubnya bakal kesulitan merekrut pemain di bursa tranfer musim panas 2024 nanti. Sebab seperti diketahui, Man United gagal tampil di Liga Champions 2024-2025, padahal turnamen tersebut kerap jadi alasan pemain untuk bergabung atau tidak terhadap suatu klub.

Kendati demikian, Ten Hag percaya Man United tetap memiliki daya tarik untuk mendatangkan pemain bintang meski tak bermain di Liga Champions atau bukan kompetisi Eropa lainnya.

Ya, Manchester United dipastikan tidak akan bermain pada kompetisi Liga Champions musim depan. Kepastian itu didapat setelah tim besutan Erik ten Hag gagal bersaing untuk masuk zona empat besar.

Kini, Setan Merah -julukan Manchester United- hanya bisa berharap mendapatkan tiket Liga Konferensi Eropa. Namun, mereka juga bisa meraih tiket Liga Eropa jika menjadi juara Piala FA 2023-2024.

Manchester United

Menanggapi kondisi itu, Ten Hag mengatakan kegagalan ini tidak akan berdampak signifikan pada pamor Manchester United. Pelatih asal Belanda itu meyakini, Setan Merah masih merupakan klub dambaan banyak pemain.

“Bagi setiap pemain, Manchester United adalah klub yang sangat menarik,” tutur Ten Hag dilansir dari Sky Sports, Minggu (19/5/2024).

