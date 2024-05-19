Dikabarkan Hengkang, Bruno Fernandes Beri Sinyal Bertahan di Manchester United

MANCHESTER – Bruno Fernandes mengatakan dirinya masih ingin tetap bertahan di Manchester United. Namun dengan catatan, Setan Merah -julukan Man United- benar-benar masih membutuhkan jasanya.

Belakangan, Fernandes ramai dikabarkan bakal cabut dari Man United. Pemain berpaspor Portugal itu dikaitkan dengan raksasa Jerman yakni Bayern Munchen dan klub kaya Arab Saudi, Al Nassr.

Fernandes pun angkat bicara soal masa depannya di Man United. Eks pemain Sporting Lisbon itu mengaku masih akan bertahan di Old Trafford selama klub masih membutuhkan jasanya.

“Saya akan berada di sini sampai klub masih menginginkan saya dan klub ingin saya menjadi bagian dari masa depan,” kata Fernandes, dilansir dari Metro.

“Seperti yang selalu saya katakan, saya tidak ingin menjadi pemain yang tidak diinginkan oleh klub,” sambungnya.

Namun begitu, dia tak menampik kemungkinan akan meninggalkan Man United. Hal itu bisa terjadi kalau Setan Merah sudah benar-benar tidak menginginkannya lagi.