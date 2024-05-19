Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dikabarkan Hengkang, Bruno Fernandes Beri Sinyal Bertahan di Manchester United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |06:54 WIB
Dikabarkan Hengkang, Bruno Fernandes Beri Sinyal Bertahan di Manchester United
Bruno Fernandes tegaskan masih ingin bertahan di Manchester United (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Bruno Fernandes mengatakan dirinya masih ingin tetap bertahan di Manchester United. Namun dengan catatan, Setan Merah -julukan Man United- benar-benar masih membutuhkan jasanya.

Belakangan, Fernandes ramai dikabarkan bakal cabut dari Man United. Pemain berpaspor Portugal itu dikaitkan dengan raksasa Jerman yakni Bayern Munchen dan klub kaya Arab Saudi, Al Nassr.

Fernandes pun angkat bicara soal masa depannya di Man United. Eks pemain Sporting Lisbon itu mengaku masih akan bertahan di Old Trafford selama klub masih membutuhkan jasanya.

“Saya akan berada di sini sampai klub masih menginginkan saya dan klub ingin saya menjadi bagian dari masa depan,” kata Fernandes, dilansir dari Metro.

“Seperti yang selalu saya katakan, saya tidak ingin menjadi pemain yang tidak diinginkan oleh klub,” sambungnya.

Namun begitu, dia tak menampik kemungkinan akan meninggalkan Man United. Hal itu bisa terjadi kalau Setan Merah sudah benar-benar tidak menginginkannya lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648913/adu-gengsi-di-mexico-premier-padel-2025-memasuki-babak-panas-streaming-di-vision-rpj.webp
Adu Gengsi di Mexico! Premier Padel 2025 Memasuki Babak Panas, Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_2.jpg
Fajar/Fikri Siap Jadi Andalan Indonesia di Olimpiade Los Angeles 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement