HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Laga Penentuan Juara, Pep Guardiola Minta Manchester City Waspada

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |07:17 WIB
Jelang Laga Penentuan Juara, Pep Guardiola Minta Manchester City Waspada
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola (Foto: Reuters)
MANCHESTER City akan menghadapi West Ham United di laga pamungkas Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Etihad pada Minggu (19/5/2023) malam WIB.

Menariknya, laga kontra West Ham United sekaligus menjadi penentuan gelar juara Liga Inggris 2023-2024 bagi Manchester City. Untuk itu, The Citizens wajib menang pada laga malam nanti.

Seperti diketahui, persaingan gelar juara antara Man City dan Arsenal terus berlanjut hingga pekan terakhir. The Gunners juga dipastikan akan mengincar kemenangan saat menghadapi Everton.

Jelang laga kontra West Ham, Pep Guardiola pun mengingatkan kepada para pemainnya untuk tetap mewaspadai kekuatan lawan. Meski tak memperjuangkan apapun, West Ham diyakini bisa menjadi batu sandungan untuk Manchester Biru.

"11 pemain West Ham akan siap mengalahkan kami, seperti Aston Villa dua tahun lalu. Memang mereka tidak memperjuangkan apa pun, tapi saya tahu hal semacam ini bisa terjadi," lanjut Pep.

