Legenda Manchester United Ryan Giggs Berbagi Tips Karier Panjang di Sepakbola: Nikmati Setiap Menit!

JAKARTA - Legenda Manchester United, Ryan Giggs, memberikan pesan kepada para pemain muda untuk bisa berkarier lebih lama. Menurutnya, pesepakbola muda harus menikmati setiap menitnya, baik saat berlatih mau pun bertanding.

Giggs merupakan legenda hidup Man United. Memulai debutnya bersama tim senior pada 1991, pria asal Wales itu telah tampil sebanyak 961 pertandingan di semua kompetisi serta mencetak 167 gol dan menyumbangkan 254 assist.

Bersama The Red Devils, Giggs memenangkan dua gelar Liga Champions, satu gelar Piala Dunia Antarklub, 13 gelar Liga Inggris, satu gelar UEFA Super Cup, empat gelar FA Cup, empat Piala Liga Inggris, dan sembilan gelar Community Shield. Deretan titel itu membuktikan baktinya di sepakbola.

Menjadi salah satu pemain yang telah merasakan banyak gelar bersama Man United, Giggs mempunyai saran untuk para pemain muda sehingga bisa mengikuti jejaknya. Ia berpesan kepada pemain muda untuk terus berlatih, tak cepat merasa puas, dan belajar trik-trik baru dalam sepakbola.

"Ya, ada banyak alasan mengapa saya bermain begitu lama, dan saya pikir hal yang sama juga berlaku untuk para pemain muda,” kata Giggs kepada awak media di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Sabtu (18/5/2024).

“Jelas mereka harus berlatih, mereka tidak boleh berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik, tidak boleh berhenti belajar, Anda tidak akan pernah cukup umur untuk mempelajari trik-trik baru," imbuh pria berusia 50 tahun itu.