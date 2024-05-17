Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Maarten Paes Tidak Dipanggil Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |14:05 WIB
Penyebab Maarten Paes Tidak Dipanggil Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina
Maarten Paes tidak dipanggil Timnas Indonesia untuk dua laga ke depan (Foto: Reuters/Jerome Miron)
A
A
A

PENYEBAB Maarten Paes tidak dipanggil Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia vs Timnas Irak dan Timnas Filipina sedikit terkuak. Pemain FC Dallas itu masih terkendala satu hal.

Shin memanggil 22 nama pemain untuk menghadapi dua laga tersisa di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung 6 dan 11 Juni 2024 di Jakarta.

Maarten Paes

Menariknya, tidak ada nama Paes dalam daftar tersebut. Indonesia hanya akan diperkuat dua kiper yakni Ernando Ari Sutaryadi dan Muhammad Adi Satryo.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji mengatakan, pemanggilan pemain sudah menjadi kebutuhan pelatih. Daftar nama tersebut juga bersifat dinamis alias bisa berubah sewaktu-waktu.

"Begini, daftar pemain itu sifatnya dinamis. Bisa bertambah di kemudian hari,” papar Sumardji, kepada awak media, dikutip pada Jumat (17/5/2024).

“Intinya daftar 22 nama itu sesuai dengan kebutuhan pelatih,” imbuh COO Bhayangkara FC itu.

