HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kick Off Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Alami Perubahan: Main Sore Hari!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |07:03 WIB
Kick Off Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Alami Perubahan: Main Sore Hari!
Ada perubahan jadwal kick off di laga Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: Instagram/0ratmangoen)
A
A
A

WAKTU kick off laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mengalami perubahan. Dari yang awalnya bermain pada Kamis 6 Juni 2024 19.30 WIB, berubah menjadi sore hari!

Kendati demikian, PSSI belum memberikan apa alasan di balik perubahan waktu kick off menjadi Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Tentunya keputusan itu menarik karena laga melawan Irak digelar pada hari kerja, yakni Kamis.

Terlepas dari itu semua, saat ini Timnas Indonesia sudah fokus menghadapi dua laga penting, yakni melawan Irak dan Filipina (11 Juni 2024) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Juni 2024 mendatang. Kedua laga tersebut merupakan dua pertandingan terakhir Babak Kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia pun membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa mengunci tiket ke babak ketiga. Tidak heran jika pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil para pemain terbaiknya untuk menghadapi laga tersebut.

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Sejauh ini, 22 nama telah dipanggil STY untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia yang akan berlangsung di Jakarta, pada 27 Mei 2024 mendatang. Namun, kemungkinan ada tambahan dua nama lagi agar nantinya ada 24 pemain yang dibawa STY untuk melawan Irak dan Filipina.

Halaman:
1 2
      
