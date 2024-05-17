Kevin Diks dan Mees Hilgers Gagal Masuk Skuad Timnas Belanda di Euro 2024, Segera Gabung Timnas Indonesia?

FEDERASI Sepakbola Belanda (KNVB) telah merilis 30 nama yang akan dibawanya ke Euro 2024. Dar 30 nama yang terlihat tidak ada Kevin Diks dan Mees Hilgers dan fakta tersebut langsung menjadi pusat perhatian pencinta sepakbola Tanah Air.

Pada Jumat (17/5/2024) dini hari WIB, KNVB telah mengumumkan 30 nama seperti Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, hingga pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders. Kendati demikian, pemain keturunan Indonesia lainnya, seperti Kevin Diks dan Mees Hilgers tidak ada dalam daftar 30 pemain tersebut.

Padahal Diks dan Hilgers tengah berjuang untuk merebut tempat di tim berjuluk De Oranje tersebut. Alasan itu pula yang membuat diks dan Hilgerse sejauh ini belum mau menerima ajakan PSSi untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia.

Diks sendiri sebelumnya sudah pernah dipanggil untuk membela Timnas Belanda U-19, U-20, hingga U-21. Namun, pemain FC Copenhagen itu masih belum dipercaya masuk ke tim senior.

Hilgers juga pernah sekali membela Timnas Belanda U-21, namun sejauh ini pemain Twente FC itu belum juga naik ke tim senior. Lantas melihat kondisi itu semua, akankah Diks dan Hilgers beralih membela Timnas Indonesia?

Kemungkinan itu akan ada jika Hilgers dan Diks merasa putus asa untuk menembus skuad Timnas Belanda. Pilihan membela Timnas Indonesia pun menjadi opsi terbaik, toh sudah banyak pemain keturunan Belanda-Indonesia yang kini membela Garuda, sebut saja seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan masih banyak lagi.