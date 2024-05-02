Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kevin Diks dan Emil Audero Disiapkan PSSI untuk Perkuat Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |05:56 WIB
Kevin Diks dan Emil Audero Disiapkan PSSI untuk Perkuat Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Emil Audero kala membela Inter Milan. (Foto: Inter Milan)
A
A
A

KEVIN Diks dan Emil Audero disiapkan PSSI untuk perkuat Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia? Rumor ini tengah ramai diperbincangkan usai munculnya isu bahwa masih ada satu pemain top yang dikontak PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Dilansir dari akun X @idn_abroad, Kamis (2/5/2024), PSSI dikabarkan sudah mengontak satu pemain keturunan top untuk dinaturalisasi. Tetapi, tak dibeberkan siapa sosok pemain top tersebut.

Kevin Diks

“Pemain top lain sudah dikontak (PSSI). Mari kita lihat prosesnya,” tulis akun @idn_abroad.

Sejumlah nama pemain keturunan Indonesia pun bermunculan disebut netizen Indonesia. Di antaranya, ada Kevin Diks dan Emil Audero.

Kedua nama itu memang berkarier apik di Eropa. Kevin Diks diketahui jadi andalan klub Denmark, FC Copenhagen, dalam berlaga di berbagai ajang bergengsi, termasuk Liga Champions 2023-2024. Berkat kontribusinya, FC Copenhagen bahkan bisa melaju hingga babak 16 besar Liga Champions.

Musim ini, bek berusia 27 tahun itu pun sudah mentas di 45 laga dalam berbagai kompetisi bersama FC Copenhagen. Kevin Diks pun bisa turut membukukan 2 gol dan 2 assist.

Lalu, ada nama Emil Audero. Kiper yang kini membela Inter Milan itu juga tak kalah bersinar. Emil bahkan sukses angka trofi juara Liga Italia 2023-2024 bersama Inter.

