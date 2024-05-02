VFF Tanggapi Rumor Kim Sang-sik Jadi Pelatih Baru Timnas Vietnam

HANOI – Tran Anh Tu sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) ikut menanggapi rumor Kim Sang-sik bakal jadi pelatih baru Timnas Vietnam. Media setempat mengatakan rumor itu bisa saja terjadi.

Nama Kim Sang-sik mengudara untuk mengisi jabatan pelatih Timnas Vietnam yang ditinggalkan Philippe Troussier. Pelatih asal Korea Selatan itu saat ini berstatus menganggur setelah berpisah dengan Jeonbuk Hyundai Motors pada Mei 2023 kemarin.

Kim Sang-sik disinyalir menjadi pilihan utama untuk mengulang keberhasilan The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- bersama pelatih asal Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Vietnam di bawah asuhan Park Hang-seo berhasil menjuarai Piala AFF hingga SEA Games.

Menurut laporan Soha VN, Tran belum bisa mengonfirmasi kepastian Kim bergabung dengan Timnas Vietnam. Namun begitu, dia juga tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi dalam waktu dekat.

“Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) angkat bicara mengenai proses pencarian dan negosiasi dengan calon pelatih kepala. Menurut Wakil Presiden VFF Tran Anh Tu, semuanya masih dalam proses dan belum ada yang pasti, terlalu dini untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi pelatih kepala tim Vietnam,” tulis laporan Soha VN, dipetik pada Senin (29/4/2024).

“VFF juga tidak menampik kemungkinan Tuan Kim Sang-sik bisa menjadi kandidat cemerlang untuk ‘kursi panas’ ini, setelah pelatih Philippe Troussier berpisah dengan tim,” sambung laporan tersebut.