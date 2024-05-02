Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

VFF Tanggapi Rumor Kim Sang-sik Jadi Pelatih Baru Timnas Vietnam

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |05:37 WIB
VFF Tanggapi Rumor Kim Sang-sik Jadi Pelatih Baru Timnas Vietnam
Timnas Vietnam segera kedatangan pelatih baru dalam waktu dekat (Foto: VFF)
A
A
A

HANOI – Tran Anh Tu sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) ikut menanggapi rumor Kim Sang-sik bakal jadi pelatih baru Timnas Vietnam. Media setempat mengatakan rumor itu bisa saja terjadi.

Nama Kim Sang-sik mengudara untuk mengisi jabatan pelatih Timnas Vietnam yang ditinggalkan Philippe Troussier. Pelatih asal Korea Selatan itu saat ini berstatus menganggur setelah berpisah dengan Jeonbuk Hyundai Motors pada Mei 2023 kemarin.

Kim Sang-sik disinyalir menjadi pilihan utama untuk mengulang keberhasilan The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- bersama pelatih asal Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Vietnam di bawah asuhan Park Hang-seo berhasil menjuarai Piala AFF hingga SEA Games.

Menurut laporan Soha VN, Tran belum bisa mengonfirmasi kepastian Kim bergabung dengan Timnas Vietnam. Namun begitu, dia juga tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi dalam waktu dekat.

“Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) angkat bicara mengenai proses pencarian dan negosiasi dengan calon pelatih kepala. Menurut Wakil Presiden VFF Tran Anh Tu, semuanya masih dalam proses dan belum ada yang pasti, terlalu dini untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi pelatih kepala tim Vietnam,” tulis laporan Soha VN, dipetik pada Senin (29/4/2024).

“VFF juga tidak menampik kemungkinan Tuan Kim Sang-sik bisa menjadi kandidat cemerlang untuk ‘kursi panas’ ini, setelah pelatih Philippe Troussier berpisah dengan tim,” sambung laporan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494//timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182206//skenario_dan_syarat_timnas_indonesia_u_17_lolos_ke_babak_32_besar_piala_dunia_u_17_2025-xefG_large.jpg
Skenario dan Syarat Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892//timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181532//timnas_amputasi_indonesia-HlDi_large.jpg
Demi Piala Dunia 2026: Indonesia Jadi Tuan Rumah, 9 Negara Asia Berebut 4 Tiket di Piala Asia Amputasi 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642631/penentuan-juara-akhir-musim-di-nitto-atp-finals-2025-ini-link-streaming-di-vision-oua.webp
Penentuan Juara Akhir Musim di Nitto ATP Finals 2025, Ini Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/25/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan_foto_pbsi.jpg
Kumamoto Masters 2025 Dimulai Besok! 5 Wakil Indonesia Unjuk Gigi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement