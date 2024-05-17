LALIGA Extra Time Pertama Kali Digelar di Indonesia, Ajang Berbagi Ilmu Industri Olahraga dan Hiburan

JAKARTA – Sukses diselenggarakan di berbagai negara, tahun ini LALIGA Extra Time memilih Indonesia menjadi tuan rumah. Acara diskusi yang berlangsung pada Rabu 15 Mei 2024 di Caspar, Jakarta, ini melibatkan perwakilan LALIGA, stakeholder sepak bola di sebuah negara hingga media.

Seperti diketahui, Indonesia dan LALIGA telah menjalin hubungan yang kuat sejak 2017. Dengan menempatkan delegasi di Indonesia, liga sepak bola kasta tertinggi di Spanyol itu membuat beberapa acara yang disambut antusias oleh masyarakat Indonesia.

“LALIGA EXTRATIME adalah acara global, dan kami sangat senang berada di Indonesia untuk terhubung dan menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan lokal serta mendiskusikan masa depan industri ini," kata Gorka Herrero, Direktur Bisnis dan Kemitraan untuk Asia Tenggara, Jepang, Korea Selatan, dan Australia, dikutip Jumat (17/5/2024).

“Kami memahami potensi sepak bola di Indonesia, mulai dari mengembangkan tingkat akar rumput hingga memprofesionalkan industri dan meningkatkan keterlibatan penggemar. Sebagai contoh, kami bekerja sama dengan mitra kami, seperti EA dan PUMA, dalam berbagai aktivasi untuk para penggemar lokal,” sambung Almudena Gomez, representatif LALIGA di Indonesia.

“Selain itu, kami juga ingin berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lokal untuk mengembangkan olahraga ini lebih jauh di Indonesia,” tambahnya.

Sebagai Founder The Footballicious yang sudah bekerja sama dengan LALIGA sejak 2017, Andhika Suksmana mengatakan, hadirnya LALIGA di Indonesia merupakan suatu kehormatan bagi sepak bola Tanah Air. Menurutnya, para stakeholder sepak bola di negeri ini wajib memanfaatkannya dengan baik.

“Kerja sama LALIGA dengan Indonesia patut diapresiasi. Sudah seharusnya stakeholder sepak bola Indonesia memanfaatkan hadirnya LALIGA di Indonesia,” ujar Andhika.

“Seperti Februari lalu kita mengirim dua anak FORSGI Academy untuk berlatih di Real Sociedad dan juga rencananya kami akan berpatisipasi menggelar LALIGA Youth Tournament,” imbuh pria berkacamata itu.

Acara LALIGA Extra Time ini memiliki dua tema, yaitu Future of Football in Indonesia dan Fan Engagement dengan tujuh narasumber yang membahas mengenai perkembangan industri olahraga dan keterlibatan penggemar di media sosial. Uchida Sudirman, pemain Persiba Balikpapan yang pernah berlatih di Spanyol bersama Deportivo Alaves, menjelaskan pengalamannya.

“LALIGA memiliki teknik yang sangat baik hal ini saya rasakan ketika berkunjung pada Deportivo Alaves pada 2019 lalu,” ungkap Uchida.