Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diego Sinathrya Bertekad Bantu Timnas Indonesia U-16 Lolos Piala Dunia U-17 2025

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |13:27 WIB
Diego Sinathrya Bertekad Bantu Timnas Indonesia U-16 Lolos Piala Dunia U-17 2025
Diego Sinathrya berupaya membawa Timnas Indonesia U-16 tembus Piala Dunia U-17 2025 (Foto: Instagram/@diego.sinathrya)
A
A
A

JAKARTA – Diego Sinathrya sedang berjuang untuk menembus Timnas Indonesia U-16. Ia bertekad untuk membawa Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U-17 2025.

Anak dari pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia itu sedang menimba ilmu di akademi Paris Saint-Germain (PSG). Namun, ia datang ke Jakarta untuk memenuhi undangan pemusatan latihan (TC) dari pelatih Nova Arianto.

Diego Sinathrya (Foto: Instgram/@diego.sinathrya)

"Nama saya Diego Andres Sinathrya Kartoprawiro, saya berposisi di gelandang, saya dari PSG Academy Pro Residency Greater Geneva dan saya asal dari Jakarta,” kata Diego dalam video di akun Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Kamis (16/5/2024).

Lebih lanjut, Diego mengaku mendapatkan panggilan dari Nova untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-16. Ia pun bersyukur bisa mendapat kesempatan lolos ke tahap selanjutnya.

"Jadi kemarin saya bermain bersama PSG U-16 Academy Pro Geneva terus mendapat panggilan dari coach Nova untuk seleksi bersama tujuh pemain diaspora lainnya dan bersyukur bisa lolos ke tahap selanjutnya," tukas Diego.

Pria kelahiran 5 Mei 2009 itu mengakui ingin lolos seleksi Timnas Indonesia U-16. Bahkan, ia sudah bertekad untuk bisa menjadikan Garuda Asia juara Piala AFF, serta bermain di Piala Asia, dan lolos Piala Dunia U-17 2025 di Cile.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/51/3128117/timnas_indonesia-f4oQ_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Jadi Pengangguran di Tahun 2025, Nomor 1 Bek Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/51/3094785/masyarakat-indonesia-soroti-pemain-timnas-laos-yang-antusias-makan-prasmanan-di-hotel-mewah-jelang-lawan-timnas-indonesia-REbr1hGhKu.jpg
Masyarakat Indonesia Soroti Pemain Timnas Laos yang Antusias Makan Prasmanan di Hotel Mewah Jelang Lawan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/51/3059747/5-negara-yang-bikin-kejutan-di-matchday-pertama-babak-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-2026-nomor-1-timnas-indonesia-BLQVmrFqhT.jpg
5 Negara yang Bikin Kejutan di Matchday Pertama Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/51/3054381/gagal-menang-lawan-timnas-indonesia-media-vietnam-alihkan-fokus-waktunya-balas-dendam-ke-thailand-YNPxc03SqU.jpg
Gagal Menang Lawan Timnas Indonesia, Media Vietnam Alihkan Fokus: Waktunya Balas Dendam ke Thailand!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647729/turnamen-ljr-soccer-championship-2025-jadi-ajang-perkuat-sinergi-industri-logistik-tqu.webp
Turnamen LJR Soccer Championship 2025 Jadi Ajang Perkuat Sinergi Industri Logistik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/04/15/pelatih_rangers_fc_giovanni_van_bronckhorst.jpg
4 Alasan Giovanni van Bronckhorst Sosok Ideal Jadi Pelatih Timnas Indonesia: CV Terbukti di Eropa!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement