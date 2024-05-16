Diego Sinathrya Bertekad Bantu Timnas Indonesia U-16 Lolos Piala Dunia U-17 2025

JAKARTA – Diego Sinathrya sedang berjuang untuk menembus Timnas Indonesia U-16. Ia bertekad untuk membawa Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U-17 2025.

Anak dari pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia itu sedang menimba ilmu di akademi Paris Saint-Germain (PSG). Namun, ia datang ke Jakarta untuk memenuhi undangan pemusatan latihan (TC) dari pelatih Nova Arianto.

"Nama saya Diego Andres Sinathrya Kartoprawiro, saya berposisi di gelandang, saya dari PSG Academy Pro Residency Greater Geneva dan saya asal dari Jakarta,” kata Diego dalam video di akun Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Kamis (16/5/2024).

Lebih lanjut, Diego mengaku mendapatkan panggilan dari Nova untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-16. Ia pun bersyukur bisa mendapat kesempatan lolos ke tahap selanjutnya.

"Jadi kemarin saya bermain bersama PSG U-16 Academy Pro Geneva terus mendapat panggilan dari coach Nova untuk seleksi bersama tujuh pemain diaspora lainnya dan bersyukur bisa lolos ke tahap selanjutnya," tukas Diego.

Pria kelahiran 5 Mei 2009 itu mengakui ingin lolos seleksi Timnas Indonesia U-16. Bahkan, ia sudah bertekad untuk bisa menjadikan Garuda Asia juara Piala AFF, serta bermain di Piala Asia, dan lolos Piala Dunia U-17 2025 di Cile.