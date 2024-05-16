Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Presiden La Liga Komentari Rumor Kylian Mbappe ke Real Madrid

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |01:03 WIB
Presiden La Liga Komentari Rumor Kylian Mbappe ke Real Madrid
Kylian Mbappe tinggal selangkah lagi merapat ke Real Madrid (Foto: Reuters)
A
A
A

JAVIER Tebas selaku Presiden La Liga (Liga Spanyol) buka suara terkait rumor Kylian Mbappe akan bergabung ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas. Menurutnya, kehadiran Mbappe disebut akan membuat Los Blancos -julukan Real Madrid- memiliki skuad yang hebat.

Sebagaimana diketahui, Mbappe dipastikan akan hengkang dari Paris Saint-Germain (PSG) di akhir musim ini. Pasalnya, pemain berpaspor Prancis ini tidak memperpanjang kontraknya.

Mbappe pun sangat santer dikabarkan akan merapat ke Real Madrid. Tebas pun juga mengungkapkan pemain berusia 25 tahun itu bakal menjadi bagian dari skuad Los Blancos di musim depan.

“Dia (Mbappe) di Real Madrid musim depan, ya,” ungkap Tebas, dilansir dari Ole, Rabu (15/5/2024).

Tebas mengakui kualitas yang dimiliki Mbappe. Dia juga menilai, kehadiran bintang Timnas Prancis ini akan membuat kedalaman skuad Real Madrid semakin sip setelah dihuni pemain oke seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham.

“Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Tapi, ada juga Vinicius dan Bellingham,” sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
