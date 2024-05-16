Penentuan Gelar Juara di Satu Pertandingan Terakhir, Erling Haaland Minta Manchester City Santai

LONDON – Erling Haaland sukses mengantarkan Manchester City meraih kemenangan penting atas Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Haaland pun mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap santai dalam menghadapi West Ham United, yang mana laga tersebut akan menjadi laga penentu gelar juara.

Man City berhasil kalahkan Tottenham dengan skor 2-0 di Tottenham Hotspur Stadium, Rabu (15/5/2024) dini hari WIB. Gol kemenangan tim berjuluk The Citizen itu dicetak lewat kaki Haaland (51’, 90+1’ P).

Kemenangan ini sukses membuat Man City merangsek ke posisi puncak dengan koleksi 88 poin, unggul dua angka atas Arsenal. Anak asuh Pep Guardiola pun diambang juara, mengingat kompetisi tinggal menyisakan satu pertandingan.

Di laga pamungkasnya, Man City akan melawan West Ham United di Stadion Etihad pada Minggu (19/5) mendatang. Kevin De Bruyne cs wajib mengunci kemenangan jika ingin memastikan gelar juara Liga Inggris musim ini.

Alih-alih dibuat tegang karena akan menjalani laga penentuan gelar juara, Haaland nyatanya sama sekali tidak tegang. Bomber asal Norwegia itu mengatakan kalau yang dibutuhkan hanyalah untuk tetap santai dan fokus agar bisa memberikan hasil terbaik.

“Tenang. Jangan terlalu banyak berpikir. Bersantailah bersama keluarga kita dan berlatih bersama. Terus lakukan apa yang telah kita lakukan sekarang selama 37 pertandingan berturut-turut, cobalah untuk tidak terlalu banyak berpikir, fokus dan bersenang-senang,” kata Haaland, dilansir dari BBC, Rabu (15/5/2024).