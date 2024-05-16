Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penentuan Gelar Juara di Satu Pertandingan Terakhir, Erling Haaland Minta Manchester City Santai

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |03:03 WIB
Penentuan Gelar Juara di Satu Pertandingan Terakhir, Erling Haaland Minta Manchester City Santai
Erling Haaland saat membawa Manchester City mengalahkan Tottenham di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Erling Haaland sukses mengantarkan Manchester City meraih kemenangan penting atas Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Haaland pun mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap santai dalam menghadapi West Ham United, yang mana laga tersebut akan menjadi laga penentu gelar juara.

Man City berhasil kalahkan Tottenham dengan skor 2-0 di Tottenham Hotspur Stadium, Rabu (15/5/2024) dini hari WIB. Gol kemenangan tim berjuluk The Citizen itu dicetak lewat kaki Haaland (51’, 90+1’ P).

Kemenangan ini sukses membuat Man City merangsek ke posisi puncak dengan koleksi 88 poin, unggul dua angka atas Arsenal. Anak asuh Pep Guardiola pun diambang juara, mengingat kompetisi tinggal menyisakan satu pertandingan.

Di laga pamungkasnya, Man City akan melawan West Ham United di Stadion Etihad pada Minggu (19/5) mendatang. Kevin De Bruyne cs wajib mengunci kemenangan jika ingin memastikan gelar juara Liga Inggris musim ini.

Alih-alih dibuat tegang karena akan menjalani laga penentuan gelar juara, Haaland nyatanya sama sekali tidak tegang. Bomber asal Norwegia itu mengatakan kalau yang dibutuhkan hanyalah untuk tetap santai dan fokus agar bisa memberikan hasil terbaik.

“Tenang. Jangan terlalu banyak berpikir. Bersantailah bersama keluarga kita dan berlatih bersama. Terus lakukan apa yang telah kita lakukan sekarang selama 37 pertandingan berturut-turut, cobalah untuk tidak terlalu banyak berpikir, fokus dan bersenang-senang,” kata Haaland, dilansir dari BBC, Rabu (15/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647567/kejurnas-pobsi-2025-resmi-dibuka-ketum-hary-tanoesoedibjo-targetkan-gelar-kejuaraan-dunia-di-tanah-air-yol.webp
Kejurnas POBSI 2025 Resmi Dibuka, Ketum Hary Tanoesoedibjo Targetkan Gelar Kejuaraan Dunia di Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/liliana_tanoesoedibjo_warren_dan_kevin_sanjaya.jpg
Liliana Tanoesoedibjo, Warren dan Kevin Sanjaya Resmi Buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement