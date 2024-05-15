Sebelum Tampil di Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U-20 Gelar TC di Markas Latihan Como 1907!

Sebelum turun di Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U-20 terlebih dulu berlatih di markas Como 1907. (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengonfirmasi timnya akan menggelar pemusatan Latihan (TC) di markas Latihan Como 1907, sebelum ambil bagian di Toulon Cup pada 3-16 Juni 2024.

Rencananya, Timnas Indonesia U-20 akan berlatih di Italia pada 23-31 Mei 2024. Setelah itu, barulah Jens Raven dan kawan-kawan berangkat ke Prancis untuk ambil bagian di Toulon Cup 2024.

(Jens Raven akan turun di Toulon Cup 2024)

"Jadi mudah-mudahan nanti semuanya akan berjalan lancar. Dan nanti akan berangkat tanggal 23 (Mei 2024) dan alhamdulillah berkat Pak Erick Tohir juga Como menyediakan semua fasilitas untuk kita berlatih di Como, sebelum kita masuk nanti ke Toulon Turnamen," kata Indra Sjafri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

"Ya, jadi kita akan terbang ke Como, ke Italia, dan di sana kita latihan. Lalu kita bergeser ke Toulon," lanjut pelatih yang membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023 ini.

Nantinya, ada tujuh pemain Keturunan yang ikut berlatih di Como dan ambil bagian di Toulon Cup 2024. Mereka ialah Jens Raven, Xavi Wouldstra, Mauresmo Hinoke, Kaya Symons, Dion Markx, Sacha Deighton, dan D'Leanu Arts.

Indra Sjafri mengungkapkan salah satu hal yang membuat mereka tertarik membela Tim Merah-Putih adalah mereka punya kesempatan main di klub milik orang-orang Indonesia, seperti Como 1907. Itu menjadi daya tarik besar bagi mereka.