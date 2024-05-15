Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebelum Tampil di Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U-20 Gelar TC di Markas Latihan Como 1907!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |22:22 WIB
Sebelum Tampil di Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U-20 Gelar TC di Markas Latihan Como 1907!
Sebelum turun di Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U-20 terlebih dulu berlatih di markas Como 1907. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengonfirmasi timnya akan menggelar pemusatan Latihan (TC) di markas Latihan Como 1907, sebelum ambil bagian di Toulon Cup pada 3-16 Juni 2024.

Rencananya, Timnas Indonesia U-20 akan berlatih di Italia pada 23-31 Mei 2024. Setelah itu, barulah Jens Raven dan kawan-kawan berangkat ke Prancis untuk ambil bagian di Toulon Cup 2024.

Jens Raven akan turun di Toulon Cup 2024

(Jens Raven akan turun di Toulon Cup 2024)

"Jadi mudah-mudahan nanti semuanya akan berjalan lancar. Dan nanti akan berangkat tanggal 23 (Mei 2024) dan alhamdulillah berkat Pak Erick Tohir juga Como menyediakan semua fasilitas untuk kita berlatih di Como, sebelum kita masuk nanti ke Toulon Turnamen," kata Indra Sjafri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

"Ya, jadi kita akan terbang ke Como, ke Italia, dan di sana kita latihan. Lalu kita bergeser ke Toulon," lanjut pelatih yang membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023 ini.

Nantinya, ada tujuh pemain Keturunan yang ikut berlatih di Como dan ambil bagian di Toulon Cup 2024. Mereka ialah Jens Raven, Xavi Wouldstra, Mauresmo Hinoke, Kaya Symons, Dion Markx, Sacha Deighton, dan D'Leanu Arts.

Indra Sjafri mengungkapkan salah satu hal yang membuat mereka tertarik membela Tim Merah-Putih adalah mereka punya kesempatan main di klub milik orang-orang Indonesia, seperti Como 1907. Itu menjadi daya tarik besar bagi mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647551/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-ajang-internasional-australia-open-2025-efu.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Ajang Internasional Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/22/marwan_fazaaisyah_salsabila_putri_pranata.jpg
Apriyani/Fadia Dicoret! Ini Daftar Wakil Indonesia di Syed Modi India International 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement