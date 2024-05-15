Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Pembelian Tiket Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |21:58 WIB
Link Pembelian Tiket Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Klik di Sini!
Berikut link pembelian tiket laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
LINK pembelian tiket Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat diketahui dalam artikel ini. Rabu (15/5/2024) malam WIB, PSSI akhirnya merilis harga tiket laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Untuk harga tiket termurah, baik di laga kontra Irak dan Filipina, PSSI membanderolnya dengan harga Rp250.000. Sementara untuk harga termahalnya adalah Rp1.250.000.

Daftar harga tiket laga Timnas Indonesia vs Filipina. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

PSSI pun menawarkan paket pembelian tiket atau tiket terusan. Ambil contoh jika Anda membeli tiket satuan termurah laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina, yang mana masing-masing berharga Rp250.000 (total Rp500.000).

Sementara jika Anda membeli tiket terusan, Anda tinggal membayar seharga Rp450.000. lantas, bagaimana cara membeli tiket laga Timnas Indonesia vs Irak yang digelar 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024?

Anda tinggal mengklik link Berikut ini: https://timnasgaruda.bigtix.io/

Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong membutuhkan bantuan dukungan dari suporter. Dukungan besar dibutuhkan demi meningkatkan motivasi Witan Sulaeman dan kawan-kawan saat berada di lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
