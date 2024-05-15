Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Harga Tiket Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Netizen: Mahal Banget!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |21:28 WIB
Daftar Harga Tiket Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Netizen: Mahal Banget!
Berikut daftar harga tiket laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PSSI akhirnya merilis daftar harga tiket laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Federasi Sepakbola Indonesia itu membagi harga tiket dalam beberapa kategori.

Tiket termurah adalah di tribun di atas yang mencapai Rp250.000. Harga ini naik lebih dari dua kali lipat ketimbang saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam, yang mana hanya Rp100.00 pada 21 Maret 2024.

Daftar harga tiket laga Timnas Indonesia vs Filipina. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Daftar harga tiket laga Timnas Indonesia vs Filipina. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Sementara itu, harga tiket termahal adalah Rp1.250.000. Netizen di media sosial pun angkat suara. Mereka menilai, harga yang dilepaskan PSSI masuk kategori mahal.

“Mahal bener tiketnya,” tulis akun @krifikz diunggahan akun Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia.

“Suporter disamain kayak customer asing, agak laen emang,” sambung akun @al_haritsah.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina, dapat mengklik link Berikut: https://timnasgaruda.bigtix.io/.

Laga Timnas Indonesia vs Irak digelar di SUGBK pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 19.30 WIB. Sementara itu, laga Timnas Indonesia vs Filipina juga dilangsungkan di SUGBK pada Selasa, 11 Juni 2024 pukul 19.30 WIB.

