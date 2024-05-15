Gelar TC di GBK, Timnas Indonesia U-20 Dihajar Menu Latihan Fisik

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Menu latihan hari ini, Rabu (15/4/2024) sore WIB, Timnas Indonesia U-20 mendapatkan latihan fisik yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, latihan ini dipimpin langsung oleh Kepala Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. Sebanyak 30 pemain mengikuti penggenjotan fisik di Empire Fit Club.

Diiringi musik yang menaikkan adrenalin, para pemain melakukan latihan fisik dengan empat metode terpisah. Yang pertama, ada yang fokus menguatkan otot tangan dan paha dengan menarik beban yang disebut ski-erg.

Kemudian, ada pula yang menggenjot sepeda statis secara cepat untuk meningkatkan stamina mereka yang dinamakan speeder. Lalu, beberapa pemain lain ada yang mengayunkan tali besar dengan gerakan yang cepat atau disebut rope slam.

Terakhir, para pemain melakukan latihan prowler push. Mereka mendorong besi dengan beban yang ditetapkan dengan jarak sekira 10 meter secara bolak-balik.