9 Negara yang Berpotensi Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Kelima, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Timnas Indonesia, 1 dari 9 negara yang berpotensi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday kelima. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 9 negara yang berpotensi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday kelima akan diulas Okezone. Sejauh ini, sudah ada tujuh negara yang dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Mereka ialah Jepang, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, Iran, Australia dan Uzbekistan. Berhubung dicari 18 negara yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, itu berarti masih ada 11 slot tersisa.

Dari 11 slot itu, sembilan di antaranya berpotensi ditemukan pada matchday kelima babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Kamis, 6 Juni 2024 malam WIB. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 9 negara yang berpotensi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday kelima:

9. Timnas China

Timnas China selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Negeri Tirai Bambu ini dipastikan lolos dengan cukup bermain imbang saat menjamu Thailand di matchday kelima pada Kamis, 6 Juni 2024 malam WIB.

8. Timnas Korea Selatan





Timnas Korea Selatan hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk lolos ke babak ketiga. Korea Selatan bisa memastikannya saat tandang ke markas Singapura pada Kamis, 6 Juni 2024 malam WIB.

7. Timnas Oman





Timnas Oman dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas Taiwan di matchday kelima. Hasil imbang kontra Taiwan juga sudah cukup meloloskan mereka ke babak ketiga, asalkan di laga lain Kirgistan menang atas Malaysia.

6. Timnas Kirgistan





Seperti Oman, Kirgistan dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang saat menjamu Malaysia di matchday kelima pada Kamis, 6 Juni 2024 malam WIB.