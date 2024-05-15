Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kontrak Diperpanjang, Shin Tae-yong Tak Khawatir dengan Target Tinggi PSSI

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |05:48 WIB
Kontrak Diperpanjang, Shin Tae-yong Tak Khawatir dengan Target Tinggi PSSI
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Shin Tae-yong mengaku tak khawatir dengan target tinggi dari PSSI usai kontraknya di sebagai pelatih Timnas Indonesia diperpanjang. Shin Tae-yong mengaku siap bekerja dan berjuang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia.

Sebelumnya, Erick Thohir telah mengumumkan Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sebab, pelatih asal Korea Selatan itu mampu mencapai target yang diberikan PSSI.

Shin Tae-yong sukses membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kemudian, ia mampu membawa Timnas Indonesia U-23 menempati posisi keempat di Piala Asia U-23 meski berstatus tim debutan.

Akan tetapi, sejauh ini perpanjangan masa baktinya masih sekadar kesepakatan verbal saja. Belum ada hitam di atas putih yang ditandatangani oleh Shin Tae-yong dan PSSI.

Sementara, Shin Tae-yong mengaku tak khawatir dengan target tinggi yang diberikan PSSI dalam perpanjangan kontraknya. Sebab, ia memiliki tugas untuk berjuang membangun sepakbola Indonesia.

"Untuk target, saya tak kaget. Saya bekerja dan berjuang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia," kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185473/kiper_legendaris_timnas_indonesia_ronny_pasla_meninggal_dunia_di_usia_79_tahun-c9VI_large.jpg
Kiper Legendaris Timnas Indonesia Ronny Pasla Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185457/3_alasan_giovanni_van_bronckhorst_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_giovannivbronckhorst-h7uE_large.jpg
3 Alasan Giovanni van Bronckhorst Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Jaminan Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185407/5_tanda_giovanni_van_bronckhorst_segera_jadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-cmpK_large.jpg
5 Tanda Giovanni van Bronckhorst Segera Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Dibocorkan PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185396/giovanni_van_bronckhorst_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-fvW5_large.jpg
Sumardji ke Eropa, Giovanni van Bronckhorst Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647343/blacksteel-fc-papua-kalahkan-halus-fc-jakarta-30-pada-pekan-ketujuh-pfl-20252026-peo.webp
Blacksteel FC Papua Kalahkan Halus FC Jakarta 3â0 pada Pekan Ketujuh PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/real_madrid_ditahan_elche_2_2_pada_jornada_ke_13_l.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Real Madrid Ditahan Elche, Atletico Bungkam Getafe
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement