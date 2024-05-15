Kontrak Diperpanjang, Shin Tae-yong Tak Khawatir dengan Target Tinggi PSSI

JAKARTA - Shin Tae-yong mengaku tak khawatir dengan target tinggi dari PSSI usai kontraknya di sebagai pelatih Timnas Indonesia diperpanjang. Shin Tae-yong mengaku siap bekerja dan berjuang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia.

Sebelumnya, Erick Thohir telah mengumumkan Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sebab, pelatih asal Korea Selatan itu mampu mencapai target yang diberikan PSSI.

Shin Tae-yong sukses membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kemudian, ia mampu membawa Timnas Indonesia U-23 menempati posisi keempat di Piala Asia U-23 meski berstatus tim debutan.

Akan tetapi, sejauh ini perpanjangan masa baktinya masih sekadar kesepakatan verbal saja. Belum ada hitam di atas putih yang ditandatangani oleh Shin Tae-yong dan PSSI.

Sementara, Shin Tae-yong mengaku tak khawatir dengan target tinggi yang diberikan PSSI dalam perpanjangan kontraknya. Sebab, ia memiliki tugas untuk berjuang membangun sepakbola Indonesia.

"Untuk target, saya tak kaget. Saya bekerja dan berjuang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia," kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa (14/5/2024).