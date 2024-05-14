Respons Shin Tae-yong saat Ditanya Apakah Maarten Paes dan Calvin Verdonk Turun di Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina atau Tidak

Maarten Paes diharapkan Shin Tae-yong dapat turun di laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: REUTERS)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ditanya apakah Maarten Paes, Calvin Verdonk dan Jens Raven tersedia untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara singkat, pelatih 53 tahun itu hanya meminta doa agar ketiganya bisa segera memperkuat Timnas Indonesia.

“Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah (Maarten Paes) tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana," kata Shin Tae-yong mengutip dari Antara, Selasa (14/5/2024).

(Shin Tae-yong memohon doa agar Maarten Paes dan Calvin Verdonk dapat turun melawan Irak dan Filipina. (Foto: PSSI)



"Mohon doanya dari fans sepakbola Indonesia agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti," lanjut pelatih asal Korea Selatan ini.

Sekadar diketahui, Maarten Paes sudah Resmi menjadi Warga Negara Indonesia pada Selasa, 30 Mei 2024. Namun, kiper 25 tahun itu masih harus menunggu apakah bisa memperkuat Timnas Indonesia atau tidak.

Hal yang ditunggu bukan perpindahan Federasi dari KNVB ke PSSI, melainkan keabsahannya membela skuad Garuda di depan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Sekadar diketahui, legalitas Maarten Paes membela Timnas Indonesia diragukan karena pernah membela Timnas Belanda U-21 di Kualifikasi Piala Eropa U-21 di usia yang telah menginjak 22 tahun.

Bagaimana dengan Calvin Verdonk dan Jens Raven? Diharapkan, kedua nama ini sudah mengambil sumpah pekan depan.