Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Konfirmasi Bertemu Erick Thohir Pekan Depan Bahas Perpanjangan Kontrak Latih Timnas Indonesia hingga 2027

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |17:05 WIB
Shin Tae-yong Konfirmasi Bertemu Erick Thohir Pekan Depan Bahas Perpanjangan Kontrak Latih Timnas Indonesia hingga 2027
Shin Tae-yong saat menerima mobil listrik dari Hyundai. (Foto: Hyundai)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi akan bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas Perpanjang Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia yang dikabarkan berlaku hingga 2027.

Shin Tae-yong segera mendapatkan Perpanjang Kontrak karena mencapai dua target yang dibebankan PSSI, yakni meloloskan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa skuad Garuda Muda ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 (realisasinya lolos semifinal).

Shin Tae-yong segera perpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong segera perpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

“Ini (kontrak baru) memang belum ditandatangani, tapi memang sudah ada pembicaraan dengan pak Erick bahwa akan terus bersama sampai tahun 2027,” kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Hitam di atas putih belum terjadi karena setelah bertemu di Paris dalam laga playoff kualifikasi Olimpiade 2024 kontra Guinea di mana Timnas Indonesia U-23 kalah 0-1, Shin Tae-yong belum berjumpa lagi dengan Erick Thohir. Namun, rencananya pekan depan keduanya berjumpa untuk membahas kesepakatan itu lebih lanjut.

“Karena memang Pak Erick banyak kesibukan jadi belum ada tanggal bertemu. Tapi, kemungkinan besar minggu depan akan bertemu Pak Erick,” lanjut pelatih berusia 53 tahun tersebut.

Shin Tae-yong dikontrak PSSI pada 28 Desember 2019. Ia diikat kontrak berdurasi empat tahun alias sampai Desember 2023 di masa kepemimpinan Mochamad Iriawan di PSSI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185407/5_tanda_giovanni_van_bronckhorst_segera_jadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-cmpK_large.jpg
5 Tanda Giovanni van Bronckhorst Segera Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Dibocorkan PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185396/giovanni_van_bronckhorst_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-fvW5_large.jpg
Sumardji ke Eropa, Giovanni van Bronckhorst Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185366/sumardji-n9XP_large.jpg
Sumardji Terbang ke Eropa untuk Wawancara Calon Pelatih Timnas Indonesia, Siapa Dia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185363/timur_kapadze-5o1h_large.jpg
Timur Kapadze Puji Perkembangan Timnas Indonesia, Yakin Bersinar di Kualifikasi Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647349/pangsuma-fc-kunci-kemenangan-43-atas-nanzaby-family-di-pekan-ketujuh-pro-futsal-league-pfl-20252026-seri-tangerang-goy.webp
Pangsuma FC Kunci Kemenangan 4-3 atas Nanzaby Family di Pekan Ketujuh Pro Futsal League (PFL) 2025/2026 Seri Tangerang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Anfield Membara! Liverpool Didorong Pecat Arne Slot usai Dipermalukan Nottingham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement