Shin Tae-yong Konfirmasi Bertemu Erick Thohir Pekan Depan Bahas Perpanjangan Kontrak Latih Timnas Indonesia hingga 2027

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi akan bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas Perpanjang Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia yang dikabarkan berlaku hingga 2027.

Shin Tae-yong segera mendapatkan Perpanjang Kontrak karena mencapai dua target yang dibebankan PSSI, yakni meloloskan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa skuad Garuda Muda ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 (realisasinya lolos semifinal).

(Shin Tae-yong segera perpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

“Ini (kontrak baru) memang belum ditandatangani, tapi memang sudah ada pembicaraan dengan pak Erick bahwa akan terus bersama sampai tahun 2027,” kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Hitam di atas putih belum terjadi karena setelah bertemu di Paris dalam laga playoff kualifikasi Olimpiade 2024 kontra Guinea di mana Timnas Indonesia U-23 kalah 0-1, Shin Tae-yong belum berjumpa lagi dengan Erick Thohir. Namun, rencananya pekan depan keduanya berjumpa untuk membahas kesepakatan itu lebih lanjut.

“Karena memang Pak Erick banyak kesibukan jadi belum ada tanggal bertemu. Tapi, kemungkinan besar minggu depan akan bertemu Pak Erick,” lanjut pelatih berusia 53 tahun tersebut.

Shin Tae-yong dikontrak PSSI pada 28 Desember 2019. Ia diikat kontrak berdurasi empat tahun alias sampai Desember 2023 di masa kepemimpinan Mochamad Iriawan di PSSI.