HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asuh Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024, Nova Arianto Terapkan Ilmu dari Shin Tae-yong

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |02:21 WIB
Asuh Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024, Nova Arianto Terapkan Ilmu dari Shin Tae-yong
Nova Arianto bakal menerapkan ilmu dari Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-16 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, mengaku mendapat banyak pelajaran selama mendampingi Shin Tae-yong kurang lebih empat tahun lamanya. Terlebih, ia menjadi bagian dalam kesuksesan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Seperti diketahui, Nova dipercaya untuk memimpin Timnas Indonesia U-16 yang akan menjalani beberapa agenda penting. Tedekat, Garuda Asia akan berlaga di Piala AFF U-16 2024. Sejatinya, ia sudah menyiapkan skuadnya dengan menggelar pemusatan latihan (TC) sejak Februari silam.

Timnas Indonesia U-16

Namun satu bulan terakhir ini, Nova harus meninggalkan anak asuhnya untuk sementara karena bertugas mendampingi Shin bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Pencapaiannya tak main-main karena Garuda Muda sukses menembus babak playoff Olimpiade Paris 2024.

Nova mengakui mendapat banyak pelajaran penting selama mendampingi Shin untuk dibawa ke Timnas Indonesia U-16. Eks pemain Persib Bandung ini menyampaikan kelemahan-kelemahan yang ada pada Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 kemarin akan diperbaiki dalam skuadnya nanti.

“Pasti banyak ya selama saya empat tahun bersama coach Shin jadi saya semakin tahu apa sih kekurangan yang terjadi selama ini di timnas. Itu yang saya perbaiki di Timnas U-16,” tutur Nova saat ditemui awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) beberapa hari lalu, dikutip Rabu (15/5/2024).

Pria asal Semarang itu akan mencoba memperbaiki di Timnas Indonesia U-16 dengan tujuan para pemainnya ini akan siap ketika mendapat panggilan di level selanjutnya. Ia tidak ingin apa yang telah dibangun Shin selama ini harus berujung sia-sia.

Halaman:
1 2
      
