HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Berkarier di Eropa Ini Bernasib Kurang Beruntung di Akhir Musim 2023-2024, Nomor 1 Klubnya Kena Degradasi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |22:01 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Berkarier di Eropa Ini Bernasib Kurang Beruntung di Akhir Musim 2023-2024, Nomor 1 Klubnya Kena Degradasi
3 Pemain Timnas Indonesia Alami Kesialan Bersama Klubnya di Liga 1 2023-2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa mengalami nasib kurang beruntung di akhir musim 2023-2024. Hal tersebut membuat perjalanan karier sepakbola mereka di musim depan dipastikan akan lebih berat.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini diperkuat banyak pemain yang tengah berkarier bersama klub-klub Eropa. Mulai dari klub Liga Belanda, Liga Belgia, hingga Liga Inggris.

Kehadiran pemain-pemain yang mentas dj kompetisi elite Eropa nyatanya membuat perkembangan yang signifikan pada performa skuad garuda. Tak ayal, dalam kurun waktu enam bulan terakhir Timnas Indonesia selalu membuat kejutan di setiap laganya.

Meski sukses membuat performa Timnas Indonesia semakin meningkat, beberapa pemain yang berkarir di Eropa justru mengalami nasib yang kurang beruntung. Ada yang harus mentas di kasta bawah karena timnya terdegradasi, ada pula yang luntang-lantung karena tidak mendapat perpanjangan kontrak.

Berikut adalah 3 pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa mengalami nasib kurang beruntung di akhir musim 2023-2024 ini.

3. Thom Haye

Thom Haye

The Professors, Thom Haye mengalami nasib kurang beruntung di akhir musim 2023-2024 ini. Bergabung bersama SC Heerenveen sejak 2021, Haye telah bermain dalam 85 laga dengan mengemas 7 gol dan 12 assist.

Memiliki kemampuan umpan yang sangat presisi dengan visi bermain yang mumpuni, Thom Haye menjadi jantung permainan SC Heerenveen selama dua setengah musim.

Namun di akhir musim ini, Haye dipastikan akan berpisah dengan The Friesland. Gelandang 29 tahun itu tidak perpanjang kontrak dengan tim. Beredar rumor jika dirinya akan bermain di Italia musim depan.

