Tottenham Hotspur vs Manchester City: Josep Guardiola Tenang Jack Grealish dan Nathan Ake Bisa Main

LONDON - Kabar baik datang ketika Manchester City akan bertamu ke markas Tottenham Hotspur. Sebab menurut pelatih Man City, Josep Guardiola, dua pemain andalannya, yakni Jack Grealish dan Nathan Ake sudah dalam kondisi baik dan bisa dimainkan di laga krusial tersebut.

Ya, Manchester City akan menghadapi Tottenham Hotspur di laga tunda pekan ke-34 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, pada Rabu 15 Mei 2024 pukul 02.00 dini hari WIB.

The Citizens -julukan Manchester City- membutuhkan kemenangan dalam laga tersebut. Sebab, kemenangan akan membuat Manchester City kembali memuncaki klasemen dan berpeluang mempertahankan gelar juara Liga Inggris.

Saat ini, Manchester City menempati posisi runner-up dengan 85 poin. Sedangkan Arsenal di peringkat pertama dengan 86 poin.

Sementara menghadapi Tottenham Hotspur, Pep Guardiola memastikan Jack Grealish dan Nathan Ake akan bermain. Kedua pemain tersebut sudah dalam kondisi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Jack (Grealish) telah pulih dari penyakitnya dan Nathan (Ake) jauh lebih baik [daripada] kemarin," kata Pep Guardiola dikutip dari Metro, Selasa (14/5/2024).