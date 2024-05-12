Kevin Ray Mendoza Tak Sabar Hadapi Laga Persib Bandung vs Bali United di Championships Series Liga 1 2023-2024

KIPER asing Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza tak sabar hadapi laga melawan Bali United di babak semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Leg pertama akan digelar di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Selasa (14/5/2024).

Kiper kelahiran Denmark ini memastikan akan mengerahkan kemampuan terbaiknya apabila dipercaya untuk bermain di laga tersebut. Diharapkan kemenangan bisa didapatkan Persib Bandung.

“Kami akan menunjukkan apa yang harus kami lakukan,” ujar Kevin Ray Mendoza di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (11/5/2024).

Akan tetapi, kiper yang didatangkan Persib di awal putaran kedua Liga 1 2023/2024 ini menyayangkan. Pasalnya, laga tersebut digelar tanpa penonton.

“Ada hal lain, karena ketika ada fans di sana itu akan lebih baik,” tuturnya.

Meski demikian, kiper yang sebelumnya membela Kuala Lumpur City FC di Liga Malaysia ini akan tetap mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Terlebih, timnya sudah mendapatkan suntikan motivasi dari ribuan Bobotoh yang hadir ke sesi latihan Persib Bandung, Jumat (10/5/2024).