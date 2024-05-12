Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kevin Ray Mendoza Tak Sabar Hadapi Laga Persib Bandung vs Bali United di Championships Series Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |02:19 WIB
Kevin Ray Mendoza Tak Sabar Hadapi Laga Persib Bandung vs Bali United di Championships Series Liga 1 2023-2024
Kevin Ray Menoza tak sabar antusias hadapi Liga 1 (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

KIPER asing Persib Bandung,  Kevin Ray Mendoza tak sabar hadapi laga melawan Bali United di babak semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Leg pertama akan digelar di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Selasa (14/5/2024).

Kiper kelahiran Denmark ini memastikan akan mengerahkan kemampuan terbaiknya apabila dipercaya untuk bermain di laga tersebut. Diharapkan kemenangan bisa didapatkan Persib Bandung.

“Kami akan menunjukkan apa yang harus kami lakukan,” ujar Kevin Ray Mendoza di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (11/5/2024).

Akan tetapi, kiper yang didatangkan Persib di awal putaran kedua Liga 1 2023/2024 ini menyayangkan. Pasalnya, laga tersebut digelar tanpa penonton.

“Ada hal lain, karena ketika ada fans di sana itu akan lebih baik,” tuturnya.

Meski demikian, kiper yang sebelumnya membela Kuala Lumpur City FC di Liga Malaysia ini akan tetap mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Terlebih, timnya sudah mendapatkan suntikan motivasi dari ribuan Bobotoh yang hadir ke sesi latihan Persib Bandung, Jumat (10/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/18/51/1645711/tiga-tahun-berturutturut-askrindo-raih-juara-umum-aaui-cup-2025-qdu.jpg
Tiga Tahun Berturut-turut, Askrindo Raih Juara Umum AAUI CUP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/rcti_ke_semifinal_mnc_sports_competition_setelah_m.jpg
RCTI ke Semifinal MNC Sports Competition, Targetkan Juara Lagi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement